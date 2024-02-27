曾參加「超級紅人榜」歌唱比賽 台中里長突倒下送醫不治
台中太平區新福里長李子濬昨天凌晨在家中突然倒下，送醫發現腦內血管破裂，搶救至今天下午宣告不治，享年50歲。
據了解，李子濬25日一直忙到昨天凌晨零時許，未料突然頭痛，還吃了一顆止痛藥，但沒多久即倒地。家人將他送往國軍台中總醫院急救，醫師為他裝了葉克膜，一直搶救到今天下午宣告不治。
李子濬原定昨天還正要與里長聯誼會的里長們一起赴越南峴港旅遊，未料臨出門前出了意外。已在旅途中的里長們為他英年早逝，不勝唏噓。
里長們說，李子濬已任三屆里長，平日熱心服務地方，為了給里內長輩們一個驚喜，還報名電視「超級紅人榜」歌唱比賽，並帶長輩們北上參加錄影，讓長輩們上電視，有快樂新奇的體驗。他在比賽中獲得入圍，大家才知他有著好歌喉，而他唱歌時，妻子還會替他伴舞，夫妻十分恩愛。
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