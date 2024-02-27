中市售重劃地「高於市價」惹議 綠批炒地皮、藍批干預地方自治

中市府日前公開標售13、14期土地，內政部認為，恐有助長房價上漲的可能性，呼籲暫緩標售，回應社會對社宅、居住正義的期待。藍營市議員認為，市府依法行政，但內政部用一紙公文干預地方自治，應要有法源依據。綠營市議員則說，中市府有財政顧慮，但社宅推動也很重要，針對中央建議預留社宅用地，市府應冷靜思考規畫。

中市地政局長吳存金表示，在該區公共建設完成後，依法公開標售，符合財政健全，償還向銀行借款，「完全避開社宅用地」，地價依法定程序，「不可能滿足少數建商利益」。

國民黨議員黃馨慧說，不論市府用標售或設定地上權方式處分抵費地或配餘地，都是依法行政、審慎斟酌後決定。內政部用一張公文，干預地方自治，應該要有法源依據，否則用「臆測」和「擔心」為由並不恰當。

黃馨慧說，高房價是目前國內社會重大問題，不是單一地方現象，想要解決或抑制房價，應該有完整配套措施，民進黨2017年修正「住宅法」大推社會住宅，也說要解決高房價、穩定住宅市場，而現況依舊是高房價，租屋族薪資也趕不上租金漲幅，內政部長還要自打嘴巴嗎？

國民黨議員李中說，市府應維持正常土地供需，甚至可增加土地供給，否則當供給趕不上需求，土地價值只會更高，更不利於房價下修。

李中說，抵費地或配餘地標售，市府得用來償還當初開發建設的銀行借款，都經過法令程序，內政部也都核准，現在若不標售，貸款或利息南到內政部要幫忙還嗎？中央以居住正義的一紙行政命令，實際上又是中央請客、地方付錢。

民進黨議員張家銨批，市府依照土地徵收條例「台中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」標售土地，應該參考市場行情作為開價來標售土地。然而市府這次卻用高於市價的金額販售這些土地，她質疑這根本就是市府帶頭炒地皮。

民進黨議員曾朝榮、陳雅惠表示，政府要解決高房價問題，實現「居住正義」，但台中市政府卻猛標售土地，成為最大破口，台中2023年Q2房價所得比已達11.4倍，僅次於雙北。

曾朝榮、陳雅惠更提到，盧市府興辦的社宅基地，大多為國產署或台糖土地，市府土地又頻頻標售，造成地價不斷上漲，現又遭各界質疑有炒作土地嫌疑，若造成房價上升，更是增加年輕人負擔。