台積電中科二期用地都計變更公告 中科：待地價評定即協議價購土地

台中市長盧秀燕今宣布，台積電二期用地都市計畫變更案，已獲內政部正式發文同意，由市府公告實施。中科管理局說，將啟動用地取得作業，目前已把地價送市府地價評議委員會評定，接著即與地主台中(興農)高爾夫球場協議價購，若價購完成就可提供土地給台積電建廠。

中科管理局說，雖然協議價購不成可以啟動徵收程序，但一般地價評議均與市價相符，多能獲地主同意，預計6月底前可以完成價購，接下來中科會配合台積電同步建廠，負責完成整地和公共設施部分。

據了解，中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，係為因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游及其他相關科學事業，開發完成後可創造新台幣4857億元年產值，提供4500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。

盧秀燕今主持市政會議時說，台積電中科二期預計有4個12吋晶圓廠，製程二奈米以下，預計2027年完工。台積電日本熊本廠興建速度非常快，很有效率，相信台中二期速度也會非常快。