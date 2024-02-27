快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電中科二期用地都計變更公告 中科：待地價評定即協議價購土地

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局說，將啟動用地取得作業，已把地價送市府地價評議委員會評定，接著即與地主台中(興農)高爾夫球場協議價購。記者黃寅／攝影
中科管理局說，將啟動用地取得作業，已把地價送市府地價評議委員會評定，接著即與地主台中(興農)高爾夫球場協議價購。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕今宣布，台積電二期用地都市計畫變更案，已獲內政部正式發文同意，由市府公告實施。中科管理局說，將啟動用地取得作業，目前已把地價送市府地價評議委員會評定，接著即與地主台中(興農)高爾夫球場協議價購，若價購完成就可提供土地給台積電建廠。

中科管理局說，雖然協議價購不成可以啟動徵收程序，但一般地價評議均與市價相符，多能獲地主同意，預計6月底前可以完成價購，接下來中科會配合台積電同步建廠，負責完成整地和公共設施部分。

據了解，中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，係為因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游及其他相關科學事業，開發完成後可創造新台幣4857億元年產值，提供4500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。

盧秀燕今主持市政會議時說，台積電中科二期預計有4個12吋晶圓廠，製程二奈米以下，預計2027年完工。台積電日本熊本廠興建速度非常快，很有效率，相信台中二期速度也會非常快。

半導體 台積電 盧秀燕

延伸閱讀

中市重啟46處快打站 為65歲以上長者接種疫苗

鄭文燦點頭安排「酸菜白肉鍋宴」 盧秀燕：請幕僚安排

【重磅快評】鄭文燦有死角 被盧媽反將一軍不冤枉

台中二二八紀念活動 受難家屬頻問「盧秀燕會來嗎？」

相關新聞

台中市平地原住民議員補選 今上午兩人登記

台中市平地原住民議員黃仁當選立委，2月1日就職第11屆立法委員，同日辭去議員職務，台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區（...

台積電中科二期用地都計變更公告 中科：待地價評定即協議價購土地

台中市長盧秀燕今宣布，台積電二期用地都市計畫變更案，已獲內政部正式發文同意，由市府公告實施。中科管理局說，將啟動用地取得...

潭子丘逢甲公園年久失修 民代爭取整建優化

抗日英雄丘逢甲曾在台中潭子故居「柏莊」住5年，後人在潭子區大豐里建有丘逢甲公園，近年設施老舊毀損，安全堪慮，立委楊瓊瓔和...

民代爭取700萬 為台中大甲納骨塔新設1206櫃位

台中市議員施志昌持續爭取新設納骨塔櫃位，他今天和台中市生命禮儀管理處至大甲殯儀館懷德堂會勘，爭取700新設1206個納骨...

去年學童死亡車禍催生彰化首座四合一路口 事故減少了

彰化縣和美嘉卿路去年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續檢討該路口，改善成為縣內第一處「四合一」友善行人路口，警方統計完...

售重畫區土地價格惹議 中市：不可能滿足少數建商利益

中市府日前公開標售13、14期土地，恐有助長房價上漲的可能性，呼籲暫緩標售，回應社會對社宅、居住正義的期待。中市府表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。