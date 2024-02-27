潭子丘逢甲公園年久失修 民代爭取整建優化

抗日英雄丘逢甲曾在台中潭子故居「柏莊」住5年，後人在潭子區大豐里建有丘逢甲公園，近年設施老舊毀損，安全堪慮，立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天邀相關單位會勘，潭子區公所允諾協力整建優化，並施作人行步道以連結社區活動中心，台中市養工處再配合增設體健設施，提供居民休憩綠地。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區大豐里丘逢甲公園整建工程」會勘，農田水利署台中管理處、台中市養護工程處、潭子區公所、台灣電力公司台中區營業處等相關單位出席，潭子區大豐社區發展協會理事長林清彬和多位里民也到場關心。

丘逢甲公園位於潭子區大豐里，早期為紀念丘的故居「柏莊」而建，留有一座民國89年設置的丘逢甲抗日紀念碑及古色古香涼亭。大豐社區發展協會理事長林清彬表示，丘逢甲公園因年久失修，步道、花圃、休憩座椅等多處設施毀損，地面崎嶇不平，遺留枯木樹頭，安全性堪慮。

市議員賴朝國表示，丘逢甲公園具歷史意義，盼環境整建後，讓後人了解丘逢甲在當地的活動足跡，他說居民需經由巷道、跨橋到公園休憩，建議除環境整建外，另施作人行步道，直通大豐社區活動中心，未來完工後撥付部分經費委由社區管理維護。

今天會勘後，潭子區公所允諾沿灌溉小給施作約1.5公尺寬的人行步道，直通大豐社區活動中心，台電同意遷移電桿支撐鋼纜等設施。農田水利署台中管理處將整平公園地面、移除枯木樹頭，優化座椅等休憩設施，環境綠美化。養工處配合增設適合長輩使用的體健設施，大豐社區發展協會認養協助清潔維護。