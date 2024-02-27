民代爭取700萬 為台中大甲納骨塔新設1206櫃位

台中市議員施志昌持續爭取新設納骨塔櫃位，他今天和台中市生命禮儀管理處至大甲殯儀館懷德堂會勘，爭取700新設1206個納骨塔位，預計今年底完工啟用。

施志昌表示，多年來他持續向生管處爭取在海線的納骨塔新設櫃位，尤其是大甲納骨塔，伴隨著公墓遷葬，納骨塔位的需求不斷上升，這次再爭取了1206個納骨塔位，期盼能暫時緩解需求。

施志昌說，大甲殯儀館周邊有許多閒置土地，他曾要求民政局與生管處能針對這些閒置土地最規劃，尤其疫情後，許多喪事的舉辦都會跑來大甲殯儀館，造成現有設施如火葬場或是小靈堂無法滿足台中市民的需求，小靈堂爆滿的狀況時有所聞，在地的民眾也常必須至停車場搭棚設做告別式的場地。

中市生管處代理秘書張耀文表示，近年來不斷增設塔位，但大甲納骨塔骨灰與骨骸櫃位的目前使用率仍達73%，此次新設1206個納骨塔位，經費約700萬，預計民國113年底完工啟用。未來大甲殯葬園區的規劃，包含新設第3座納骨塔、20間小靈堂、樹葬區與入口景觀區，規劃面積超過5公頃，必須先做水保設施規劃與環境影響評估，預計114年完成後，就會啟動整體大甲殯葬園區的建設。