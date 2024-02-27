去年學童死亡車禍催生彰化首座四合一路口 事故減少了

彰化縣和美嘉卿路去年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續檢討該路口，改善成為縣內第一處「四合一」友善行人路口，警方統計完工後與以往同期相比交通事故減少，彰化縣府今年將再針對大葉大學、鹿江中小學以及東國小等學校做校園周邊改善，規劃出行人路廊。

嘉卿路是國道3號和美交流道與市區之間的聯絡道，往來工業區的車多，路口周遭有兩家超商和培英國小，一名小六學童去年2月放學運動完返家途中，經過和美鎮彰新路與嘉卿路路口疑似闖紅燈過馬路，遭一輛小客車撞上緊急送醫搶救仍不治。

縣府後續檢討該路口，投入約3百多萬去年9月底完成改善工程，被視為目前縣內友善行人最優的路口，工務處指出，主要讓四個路口都有左轉車道，並設置左轉號誌；嘉卿路設置行人庇護島、3處轉角有行人街角的保護區，與綠底白線行穿線。

彰化警方統計嘉卿路與彰新路口在2022年10月到2023年2月底事故有8件，其中一件為死亡車禍，工程改善完成後2023年10月到今年2月底事故減為6件，有的是車輛因轉彎碰撞、甚至開上路界石的意外。

工務處長林漢斌說，以往縣鄉道的養護改善大都是道路刨除達到路平，近年行人安全受到重視，例行養護作業也會一併檢討號誌、行穿線等，尤其針對高肇事率，地方有共識改善的路口先改善。

中央汽燃稅每年核撥給彰化縣府工務處經費約2億元投入道路養護，其中4千萬元做路口改善，112年度已完成80處路口行穿線退縮、20處增設庇護島及左轉附加車道，113年度將持續辦理路口（段）道路交通改善。