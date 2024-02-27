快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

售重畫區土地價格惹議 中市：不可能滿足少數建商利益

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市地政局長吳存金強調，13、14期土地皆依法公開標售，地價訂定均依程序，強調「不可能滿足少數建商利益」。記者劉柏均／攝影
中市地政局長吳存金強調，13、14期土地皆依法公開標售，地價訂定均依程序，強調「不可能滿足少數建商利益」。記者劉柏均／攝影

中市府日前公開標售13、14期土地，恐有助長房價上漲的可能性，呼籲暫緩標售，回應社會對社宅、居住正義的期待。中市府表示，在該區公共建設完成後，依法公開標售，符合財政健全，償還向銀行借款，「完全避開社宅用地」，地價依法定程序，「不可能滿足少數建商利益」。

中市地政局長吳存金表示，13、14期公開標售「完全避開社宅用地」，為符合財政紀律健全，必須要還本，借錢要還本，之後償還地政局向銀行借款，標售盈餘是市民資產，會挹注市庫做公共建設。

吳存金說，13、14期公共設施完竣後，均依全國法定程序，辦理公開標售，地價都經過地坪會、重劃委員會，都是地方公證人士、學者專家、估價師評定，「某少數人要堅持賤賣土地，不可能滿足少數人建商利益，政府一定要堅持市民權益。」

為何是此時標售土地？吳存金表示，都是按照預定計畫進行，13、14期土地，自2009、2010年公告，歷經13年，地方議會一直希望市府公開市場標售。

都發局長李正偉表示，台中市社宅已經完工、施工中超過6千戶，中央訂定目標要有1.4萬戶，中央7千、地方7千，但在盧市長規畫下，已經完工、施工中、將興建的將會達1萬戶，已超出中央7千戶標準，台中市對中央社宅需求，不僅超標、且超前中央目標。

台中市政府地政局3月7日辦理「第13期大慶市地重劃區」及「第14期美和庄市地重劃區」抵費地標售，釋出123筆近3萬坪土地，總底價超過200億。

有建商高喊「不公平」，認為公有土地標售價格具定錨效應，但市府定價高，認為政府不能夠帶頭炒地皮，墊高房價成本，卻將房價高漲汙名甩鍋業者。

內政部今行文，認為中市府自2019年起，已標售超過已標售超過37萬6千坪公有地，總金額達1691億元，恐有帶動台中市地價、房價上漲疑慮，已行文中市府暫緩該區土地標售，優先考慮增加社宅用地。

台中市 社宅 重劃區

延伸閱讀

小嫻揭「屏東驚人房價」 苦嘆：全世界剩台灣建商沒倒閉

台積電熊本廠帶動房價飆升？專家：土地漲更多 鄰居先受惠

大墓公、天上聖母都是大地主 新北標售76筆土地超過5億元

國家住都中心讓步 新北林口文仁社宅改車道、車格維持380格

相關新聞

民代爭取700萬 為台中大甲納骨塔新設1206櫃位

台中市議員施志昌持續爭取新設納骨塔櫃位，他今天和台中市生命禮儀管理處至大甲殯儀館懷德堂會勘，爭取700新設1206個納骨...

去年學童死亡車禍催生彰化首座四合一路口 事故減少了

彰化縣和美嘉卿路去年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續檢討該路口，改善成為縣內第一處「四合一」友善行人路口，警方統計完...

售重畫區土地價格惹議 中市：不可能滿足少數建商利益

中市府日前公開標售13、14期土地，恐有助長房價上漲的可能性，呼籲暫緩標售，回應社會對社宅、居住正義的期待。中市府表示，...

彰化今年流感重症22例釀3死 再開放1770劑公費流感疫苗施打

疾管署近日撥發給各縣市公費流感疫苗，鼓勵擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，直至疫苗用罄為止；彰化縣府衛生局指出，...

台中市府將標售200億元土地 內政部認為恐加重購屋負擔

台中市政府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地。內政部對此表示，統計台中市府從2019年至2023...

中市將標售123筆土地 林右昌：恐帶動房價上漲盼暫緩

台中市府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地。內政部長林右昌指出，台中市府此舉，恐怕會帶動台中市房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。