售重畫區土地價格惹議 中市：不可能滿足少數建商利益

中市府日前公開標售13、14期土地，恐有助長房價上漲的可能性，呼籲暫緩標售，回應社會對社宅、居住正義的期待。中市府表示，在該區公共建設完成後，依法公開標售，符合財政健全，償還向銀行借款，「完全避開社宅用地」，地價依法定程序，「不可能滿足少數建商利益」。

中市地政局長吳存金表示，13、14期公開標售「完全避開社宅用地」，為符合財政紀律健全，必須要還本，借錢要還本，之後償還地政局向銀行借款，標售盈餘是市民資產，會挹注市庫做公共建設。

吳存金說，13、14期公共設施完竣後，均依全國法定程序，辦理公開標售，地價都經過地坪會、重劃委員會，都是地方公證人士、學者專家、估價師評定，「某少數人要堅持賤賣土地，不可能滿足少數人建商利益，政府一定要堅持市民權益。」

為何是此時標售土地？吳存金表示，都是按照預定計畫進行，13、14期土地，自2009、2010年公告，歷經13年，地方議會一直希望市府公開市場標售。

都發局長李正偉表示，台中市社宅已經完工、施工中超過6千戶，中央訂定目標要有1.4萬戶，中央7千、地方7千，但在盧市長規畫下，已經完工、施工中、將興建的將會達1萬戶，已超出中央7千戶標準，台中市對中央社宅需求，不僅超標、且超前中央目標。

台中市政府地政局3月7日辦理「第13期大慶市地重劃區」及「第14期美和庄市地重劃區」抵費地標售，釋出123筆近3萬坪土地，總底價超過200億。

有建商高喊「不公平」，認為公有土地標售價格具定錨效應，但市府定價高，認為政府不能夠帶頭炒地皮，墊高房價成本，卻將房價高漲汙名甩鍋業者。

內政部今行文，認為中市府自2019年起，已標售超過已標售超過37萬6千坪公有地，總金額達1691億元，恐有帶動台中市地價、房價上漲疑慮，已行文中市府暫緩該區土地標售，優先考慮增加社宅用地。