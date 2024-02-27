流感、新冠疫情上升 彰化開放1770劑公費流感疫苗3月5日開打

疾管署近日撥發給各縣市公費流感疫苗，鼓勵擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，直至疫苗用罄為止；彰化縣府衛生局指出，中央這次給彰化約1770劑公費流感疫苗，建議65歲以下中年有慢性病的民眾利用這次機會打疫苗。

疾管署今宣布，因應春節後流感疫苗打氣下降，但流感疫情上升，為發揮疫苗最大效益，並希望帶動長者打氣，公費流感疫苗從3月5日起，擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，特別呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群應儘速完成接種，以保障自身及周遭人員健康。

彰化衛生局長葉彥伯說，彰化去年35萬劑的公費流感疫苗已經打完，65歲以上長者打氣約55%，校園也超過70%，施打率和以往差不多，但公費流感疫苗有限下，以往都是長者先打，65歲以下中年的慢性病患者大約只能打到2成，建議此族群利用這次機會施打疫苗，提升保護力。

依疾管署監測資料顯示，到今年2月20日止，公費疫苗總接種數約650.3萬劑，整體疫苗使用率超過98.8%，僅剩餘約7萬餘劑，疾管署將按縣市需求調整，調撥部分疫苗至目前剩餘量較少的12縣市，民眾可向合約院所確認尚有疫苗後再前往接種。

彰化衛生局指出，國內流感及新冠疫情均呈上升趨勢，近日各級學校開學、燈會及宗教慶典等活動，人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，預估兩者在2月底至3月初將有一波流行，民眾仍應留意自身健康狀況，儘速接種流感及XBB疫苗，並持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣。