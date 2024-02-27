中市將標售123筆土地 林右昌：恐帶動房價上漲盼暫緩

台中市府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地。內政部長林右昌指出，台中市府此舉，恐怕會帶動台中市房、地價上漲，應該暫緩，最好能將土地拿來興建社宅，滿足民眾需求。

林右昌表示，台中市府3月7號要標售123筆底價超過200億的土地，恐有帶動台中市地價跟房價上漲的可能性。內政部在2021到2022年都函請各縣市政府應盡量別標售土地，如果開發的話，應該將成本扣除後作為社宅或公共設施使用。

林右昌說，內政部去年在行政院指示下，也訂定相關原則，也就是市地重劃或區段徵收的這些土地應該保留，非直轄市是3個百分點、直轄市是5個百分點，以作為未來社宅的儲備用地，台中市又是全國房價負擔第三高的城市，社宅需求量大，懇切呼籲台中市府標售土地一事應該暫緩，以回應社宅與居住正義。

林右昌表示，社會大眾對於居住正義要求高，也對房價敏感，台中市還是房價負擔第三高的城市，如果把底價訂這麼高，是不是地方政府在帶動地方房價上漲？這種做法並不好。

林右昌指出，他們也統計過，台中市府過去6年期間，標售面積超過37萬6千坪，總金額約1700億元，台中市府應該注意這點，社會輿論對居住正義要求很高，對台中市社會住宅的要求也高。

林右昌表示，希望台中市府暫緩土地標售，最好能以成本專案，讓中央政府興建社宅，或是由台中市府自己將土地作為社宅儲備地，興建社宅，滿足民眾需求。