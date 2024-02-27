去年A2車禍受傷增6成 台中加強取締

台中市長盧秀燕昨主持道安會報，台中市警察局報告指出，2023年台中市A2交通事故件數、受傷人數激增62%；交通事故30日內死亡人數2023年有292人，比前年同期增加14人，也是六都最高。盧秀燕表示，要求警察局拿出有效措施，減少交通事故傷亡。

警方分析交通事故，去年A2交通事故72110件，比前年增27688件，增加62.3%；交通事故受傷96273人，比前年增加37079人，增幅62.6%；2023年死亡事故169件、171人，比前年減少27件、29人。

不過，警方統計交通事故30日內死亡人數，2023年為292人，比前年同期278人增加14人，增幅六都最高；每10萬人口交通事故死亡人數，六都以台南市14人最多，高雄、桃園與台中6人次之。

警方分析，死亡事故主因以闖紅燈、酒駕最多，車輛未依規停讓行人次之；去年A2事故件數、受傷人數激增，主要肇事原因為未依規定讓車、未注意車前狀況、未保持行車安全距離等。

警方表示，A2事故主要肇事車種，機車4.2萬多件、占58.3%最多，小客車2.3萬多件、占32%次之；每10萬人口肇事人數，以18到24歲6956.5人最多。副市長黃國榮說，應加強取締及輔導學生、青年騎機車安全意識，並加強取締無照駕駛。

警察局指出，通盤檢討交通事故，針對高肇事路口及特定族群如外送員、機車或行人等，加強宣導交通安全；警方表示，針對易釀嚴重事故的違規行為及高肇事路段，持續取締酒後駕車、車不讓人及機車違規，加強科技執法。