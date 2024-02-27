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彰化12歲以下行人 死傷逐年增

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化報導
彰化12歲以下行人死傷數逐年增加，縣府表示，將加強宣導，並盤點校園周邊肇事熱點。圖為彰化監理站交安宣導，師生實際體驗路口風險。圖／彰化監理站提供
彰化12歲以下行人死傷數逐年增加，縣府表示，將加強宣導，並盤點校園周邊肇事熱點。圖為彰化監理站交安宣導，師生實際體驗路口風險。圖／彰化監理站提供

彰化伸港3姊弟遭無照老翁撞飛，2姊妹命危，分別在彰基、彰化秀傳醫院搶救。醫師表示，2姊妹對光、疼痛已有反應，狀況有進步。3姊弟來自中低收家庭，縣府捐款專戶湧入千萬元，昨中午已停止受理捐款，將專款專用。

彰化接連發生公車撞死老人、無照老翁撞飛3姊弟車禍，挨批為行人地獄。根據道安資料，彰化12歲以下行人近3年死傷人數逐年增加，警方分析主因為未依規定走行穿線、未依標線號誌穿越馬路或路上嬉戲等。縣府表示將加強宣導，彰化監理站表示，將結合警方加強稽查停讓行人。

彰化秀傳醫院指出，11歲姊姊仍有生命危險，光照時瞳孔縮小，對光已有反應，將安排腦部灌流檢查，並全力搶救。彰基表示，8歲妹妹仍昏迷，雙側瞳孔對光沒反應，心跳與血壓恢復正常，對疼痛產生反應，已經度過最危險的72小時。

彰化縣社會處表示，縣府成立的救助金專戶，已湧入千萬元善款，初估金額可提供3姊弟未來生活，昨中午起停止受理，將專款專用，用於3姊弟後續照顧，可專心就醫、就學與生活。

依據道安資訊網統計，彰化0至12歲兒童行人死傷數，2021年53人受傷，2022年65人受傷，去年1到11月73人受傷、1人死亡；死者為12歲小六男童，去年2月放學返家途中，疑似闖紅燈過馬路，遭小客車撞上，送醫搶救仍不治。

彰化兒童行人死傷數連年增加，主因與未遵守號誌、未依規定走行穿線天橋有關。有校長指出，市區學校9成以上學童都是家長或安親班接送，伸港3姊弟車禍後，彰化市已有學校要求走路上下學的學生家長簽同意書，掌握學童安全。

陳姓市民說，曾見1名學生闖紅燈過馬路，後面學生就跟著闖紅燈，也有家長帶頭穿越分隔島，學童的交通安全意識應及早建立。彰化縣各級學校家長協會執行長王碧玉說，可針對學校周遭危險路口、特殊道路設施，加強宣導與提醒，並融入課程裡，大人不要違規，才是最好身教。

彰化縣教育處說，每學年各校規畫4小時以上交通安全課程，請學校加強運用「道安資訊查詢網」，了解學校周邊肇事熱點，提醒學生留意，降低交通意外發生。

彰化監理站副站長蔡伯文說，去年針對國中小學、高中舉辦86場宣導，主要針對路口安全及大型車視野死角等，並以路口號誌、帆布等教具，讓師生實際體驗。

行人地獄

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