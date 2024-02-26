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飛彈鎮煞功成身退 「愛國女神」3月告別彰化北斗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
放置彰化縣北斗鎮恩恩公園24年的勝利女神飛彈功成身退，下（3）月將送回營區。記者簡慧珍／攝影
放置彰化縣北斗鎮恩恩公園24年的勝利女神飛彈功成身退，下（3）月將送回營區。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮市區逐年擴大，昔日市郊思恩塔（納骨塔）變成位在市中心，斜對面就是即將落成的北斗長照社福大樓，鎮公所順從民意決定改造思恩塔及思恩公園，3月初歡送3顆鎮煞用的「勝利女神」飛彈功成身退，將興建風雨球場；無獨有偶，溪湖鎮軍機公園已獲中央補助將提升遊憩功能。

北斗鎮公所今表示，國防部2000年送3顆勝利女神飛彈給北斗鎮，經過24年「在外漂泊」，鎮公所向國防部申請移置，預定3月7日至8日施工拆除，11日運至台中太平坪林營區安放，也算是回到真正的「家」。

北斗鎮思恩塔位在思恩公園，安放數以萬具北斗先民骨骸，因市區擴大，思恩塔從市郊變成在市區，對面就是即將落成啟用的北斗鎮長照社福大樓，鎮民紛紛要求整理思恩公園，鎮公所從善如流，向縣政府爭取獲核定1800萬元興建風雨球場，預定3個月內發包，因此要趕快移走勝利女神飛彈，接下來整理思恩塔後移往北斗鎮第一和第二殯葬園區安置。

很多鄉鎮市向國防部申請淘汰的軍機、飛彈等軍用設施作為公園「公共裝置藝術」，溪湖鎮就有軍機公園，鎮公所向內政部爭取補助改善軍機、中央、富貴、大突等四座公園的兒童遊樂場、環境設施，獲核定1238萬元，預計今年下半年度施工。

據了解，「勝利女神」飛彈由美國研發，1959年售予台灣，後來國產天弓飛彈、美國愛國者飛彈等新型飛彈相繼研發和使用，1996年後逐漸淘汰勝利女神飛彈，北斗鎮前鎮長詹孟士根據鎮民反映思恩公園陰氣重，採納民意申請國防部贈送勝利女神飛彈鎮煞。

國防部 愛國者飛彈 長照

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