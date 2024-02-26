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台中港空品維護區管制生效 合格率高達9成

中央社／ 台中26日電

台中港是台中第1個空氣品質維護區，市府今天表示，這也是全國面積最大、車流量最多且聯外道路最複雜的空維區，自去年9月底正式生效後，區內管制對象合格率已高達9成。

台中市政府環保局表示，市府於民國110年10月27日公告劃設台中港空維區，管制對象為88年6月30日以前出廠的大型柴油車，要求進入台中港空維區前1年內應取得排煙檢驗合格紀錄。

環保局指出，經長達近2年宣導緩衝期，管制對象車輛數大幅下降13.1%，環保局也於台中港7處主要管制站設置車牌辨識系統，導入科技執法全天候掌握進入車輛，自動勾稽比對違規車輛；目前已查獲134輛違規案件，除依法處分外，亦要求改善，車輛如未改善並持續通行空維區，將按次處罰。

環保局表示，目前全台共有57處空維區，初期以貨運交通熱區為主要劃設管制區域，包括基隆港、台北港、台中港、安平港及高雄港等西半部各大商港；疫情過後，國內觀光旅遊盛行，許多知名景點交通流量遽增，為維持空氣品質及旅遊體驗，著名觀光景點如阿里山、日月潭等也陸續劃設為空維區。

環保局也將台中市遊憩地點列為下一階段優先推動重點，並已完成水湳生態公園、中央公園及谷關風景區3處空維區草案規劃及意見收集；後續提送環境部核定後，將辦理公告施行，屆時也將導入台中港科技執法成功模式。

台中市 空氣品質 觀光景點

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