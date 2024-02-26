快訊

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭水位再降至不到八成 民眾空拍形成「小鳥吃蟲」景象

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭水位持續下降，民眾空拍溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁釣筏，如同小鳥吃蟲的特別景象。圖／民眾提供
日月潭水位持續下降，民眾空拍溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁釣筏，如同小鳥吃蟲的特別景象。圖／民眾提供

日月潭近來水位持續下降，潭畔露出一座座的土石沙丘，民眾空拍溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁漁民的釣筏，如同小鳥吃蟲的特別景象；台電大觀電廠指出，由於上游集水區近來乾旱缺雨，日月潭水庫今天儲水首度低到八成以下，呼籲民眾節約用水，未來一期稻作供灌將持續到三月底。

日月潭國家風景區指出，昔日整修270度的觀景平台，是為了提供遊客更廣闊的「賞蛙」視角，讓遊客在任何位置都能拍到九蛙，過去從未發現空拍九蛙的構圖，去年夏季日月潭水位回穩後，民眾在九蛙疊像附近空拍，發現沿線步道、弧形平台，搭配一旁砌石、綠林，從空中鳥瞰彷彿巨魚張大嘴要吞了九蛙，實在非常有趣。

近日民眾阿正再度往日月潭邊跑步，順道空拍潭面美景，再度在溢流井附近拍到水位下降而出現的潭底沙洲，溢流井有如鳥眼，沙丘形似鳥嘴，恰巧一旁有漁民的船筏駛近，空中俯看就像是「小鳥吃蟲」一般。

大觀電廠指出，日月潭水庫上周一水位仍維持在746公尺，儲水率85%，但經過上周每日進水量僅40萬噸，但周末平均出水達160萬噸的下游供灌，目前日月潭水位降到745公尺，儲水首度低到八成以下的79.13 %，由於上游集水區近來乾旱缺雨，台電呼籲民眾節約用水，未來一期稻作供灌將持續到三月底。

日管處表示，日月潭水位下降，也裸露出不少的沙洲，而九蛙疊像旁出現一條水道，吸引許多民眾為觀賞九蛙，越界玩SUP，甚至發現有遊客未穿救生衣登板，副處長廖錫標強調，該SUP行為已超出公告容許活動範圍，而未穿救生衣者，不但最重可開罰20萬元，未來將配合警方派員加強稽查，也呼籲民眾、玩家、業者不要心存僥倖，以免受罰。

日月潭近來水位持續下降，九蛙全露外，台電指出水庫儲水今年首度低到八成以下，籲民眾節約用水。記者黑中亮／攝影
日月潭近來水位持續下降，九蛙全露外，台電指出水庫儲水今年首度低到八成以下，籲民眾節約用水。記者黑中亮／攝影

日月潭 空拍

延伸閱讀

路跑／日月潭環湖賽 女跑者「虐心」跑出冠軍

全台最高！南投去年觀光旅館平均房價「每晚1萬4668元」 縣府解釋原因

日月潭九蛙近全露 大觀電廠：水情正常仍請節約

日月潭九蛙全露！配合春耕供灌到3月底 最低達742公尺

相關新聞

彰化12歲以下行人死傷逐年增 多數未依標線號誌穿越、嬉戲導致

彰化伸港三姊弟本月22日疑因未依照號誌通過行穿線，遭無照的駕駛撞上，2姊妹命危還在醫院搶救，依據道安資訊網統計，彰化12...

日月潭水位再降至不到八成 民眾空拍形成「小鳥吃蟲」景象

日月潭近來水位持續下降，潭畔露出一座座的土石沙丘，民眾空拍溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁漁民的釣筏，如同小鳥...

這村已56畜牧場...又要增養8萬隻雞 偏鄉村民組自救會抗議彰縣府

彰化縣是全國養雞最大縣，養雞數量名列全縣前茅的芳苑鄉，光是鄉內漢寶村就占56場，最近3天內閒置10多年的畜牧場動工興建雞...

「最美派出所」再現！台中泰安派出所旁櫻花隧道盛開

全國櫻花季陸續起跑，有「全台最美派出所」之稱的泰安派出所，櫻花步道璀璨盛開，「113年后里櫻花季觀光活動」也浪漫登場；台...

影／南投燈會狂吸550萬人創新高 美女縣長有遺憾喊檢討

2024南投燈會昨晚閉幕，因今年活動除設置各特色主題燈區，更結合人氣IP「馬來貘」及「爽爽貓」，還有水舞、煙火秀等，23...

影／大雅小麥文化節周六開跑 「龍」在麥浪中遊玩

台中大雅「小麥文化節」本周六登場，每年3月小麥成熟季節，黃金麥浪隨風搖擺美景，成大雅特色景點，大雅麥田目前已有各種裝置藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。