日月潭水位再降至不到八成 民眾空拍形成「小鳥吃蟲」景象

日月潭近來水位持續下降，潭畔露出一座座的土石沙丘，民眾空拍溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁漁民的釣筏，如同小鳥吃蟲的特別景象；台電大觀電廠指出，由於上游集水區近來乾旱缺雨，日月潭水庫今天儲水首度低到八成以下，呼籲民眾節約用水，未來一期稻作供灌將持續到三月底。

日月潭國家風景區指出，昔日整修270度的觀景平台，是為了提供遊客更廣闊的「賞蛙」視角，讓遊客在任何位置都能拍到九蛙，過去從未發現空拍九蛙的構圖，去年夏季日月潭水位回穩後，民眾在九蛙疊像附近空拍，發現沿線步道、弧形平台，搭配一旁砌石、綠林，從空中鳥瞰彷彿巨魚張大嘴要吞了九蛙，實在非常有趣。

近日民眾阿正再度往日月潭邊跑步，順道空拍潭面美景，再度在溢流井附近拍到水位下降而出現的潭底沙洲，溢流井有如鳥眼，沙丘形似鳥嘴，恰巧一旁有漁民的船筏駛近，空中俯看就像是「小鳥吃蟲」一般。

大觀電廠指出，日月潭水庫上周一水位仍維持在746公尺，儲水率85%，但經過上周每日進水量僅40萬噸，但周末平均出水達160萬噸的下游供灌，目前日月潭水位降到745公尺，儲水首度低到八成以下的79.13 %，由於上游集水區近來乾旱缺雨，台電呼籲民眾節約用水，未來一期稻作供灌將持續到三月底。