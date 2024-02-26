彰化12歲以下行人死傷逐年增 多數未依標線號誌穿越、嬉戲導致

彰化伸港三姊弟本月22日疑因未依照號誌通過行穿線，遭無照的駕駛撞上，2姊妹命危還在醫院搶救，依據道安資訊網統計，彰化12歲以下行人近3年死傷人數逐年增加，彰化警方分析大都是未依規定走行穿線、天橋，以及未依標線號誌穿越馬路，以及在路上嬉戲等，家長團體呼籲大人要以身作則，學校也應針對周造危險道路融入課程教育。

道安資訊網統計彰化0到12歲兒童行人死傷數，2021年53人受傷、2022年65人受傷、去年1到11月共73人受傷、1人死亡，這名死者為12歲的小六男童，去年2月間放學運動完在返家途中，經過和美鎮彰新路與嘉卿路路口疑似闖紅燈過馬路，結果遭到一輛小客車直接撞上當場噴飛，緊急送醫搶救仍不治。

有校長指出，現在市區學校幾乎9成以上是家長接送，或安親班來接，校方大都鼓勵要有大人接應再離校，彰化市已有學校因三姊弟意外要求校內自行走路上下學的學生家長簽同意書，進一步掌握學童安全。

陳姓市民說，曾看過彰化市小學生中午放學過馬路貪快闖紅燈，後方學生就全都跟著闖，當時看到的車輛雖嚇一跳，但也都停下來讓學生過去，也有孩童是家長帶頭穿越分隔島；曾看過台中、花蓮學生過馬路會自己舉手讓汽車駕駛注意，在彰化卻不曾見過，學童的交通安全意識落差大。

彰化縣各級學校家長協會執行長王碧玉說，交通安全學校例行在宣導，但各校可針對學校周遭危險路口、特殊道路設施進一步提醒與學生探討，並融入課程裡，家庭教育對學生影響更大，大人不要違規才是讓孩子落實交通安全的最好身教。

彰化監理站副站長蔡伯文說，監理站每年都會深入校園辦理交通安全宣導，去年即針對國中小學、高中舉辦86場，宣導內容主要針對路口安全及大型車視野死角、內輪差實際體驗，並以路口號誌、帆布等教具，讓師生實際體驗行經路口的風險，以及行人通過路口停讓、正確騎腳踏車及機車的觀念。