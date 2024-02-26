影／南投燈會狂吸550萬人創新高 美女縣長有遺憾喊檢討

2024南投燈會昨晚閉幕，因今年活動除設置各特色主題燈區，更結合人氣IP「馬來貘」及「爽爽貓」，還有水舞、煙火秀等，23天狂吸550萬人次，商機突破33億元，均創新高。但縣長許淑華今仍對無人機出包，要求列入後續重要檢討事項。

縣府指出，南投燈會每年吸引上百萬人次，為持續創新，去年首度嘗試與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作，設置專屬主題燈區，並有無人機群飛秀、水舞煙火秀等演出，廣受好評，累積逾500萬人次，創下20億元商機，也成燈會重頭戲。

而今年的南投燈會由人氣IP「馬來貘」及「爽爽貓」接棒，打造馬來貘主題燈區及爽爽貓水上副燈，並延續過去設置在地及兩岸特色燈區，也跳脫傳統燈會框架，以街頭視覺藝術設創新燈區，還有商展、美食攤區等，民眾可以從白天玩到晚上。

觀光處今在縣務會彙報，該處處長陳志賢指出，經統計，南投燈會自2月3日開幕，截至昨晚閉幕，目前進行撤場工作，後續也將開檢討會；而為期23天活動，參觀人次超過550萬人，保守估計周邊經濟產值超過33億元，雙雙創下新高。

南投縣長許淑華今感謝觀光處用心規畫活動，與各局處犧牲年假協助燈會；但對無人機群飛秀遭檢舉機型不符，17日晚上臨時喊卡後，仍因設備更換與補件程序不及，全面取消展演，會中要求無人機明年若要延續展演，應更注意嚴謹把關。