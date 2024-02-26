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影／南投燈會狂吸550萬人創新高 美女縣長有遺憾喊檢討

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。圖／南投縣政府提供
2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。圖／南投縣政府提供

2024南投燈會昨晚閉幕，因今年活動除設置各特色主題燈區，更結合人氣IP「馬來貘」及「爽爽貓」，還有水舞、煙火秀等，23天狂吸550萬人次，商機突破33億元，均創新高。但縣長許淑華今仍對無人機出包，要求列入後續重要檢討事項。

縣府指出，南投燈會每年吸引上百萬人次，為持續創新，去年首度嘗試與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作，設置專屬主題燈區，並有無人機群飛秀、水舞煙火秀等演出，廣受好評，累積逾500萬人次，創下20億元商機，也成燈會重頭戲。

而今年的南投燈會由人氣IP「馬來貘」及「爽爽貓」接棒，打造馬來貘主題燈區及爽爽貓水上副燈，並延續過去設置在地及兩岸特色燈區，也跳脫傳統燈會框架，以街頭視覺藝術設創新燈區，還有商展、美食攤區等，民眾可以從白天玩到晚上。

觀光處今在縣務會彙報，該處處長陳志賢指出，經統計，南投燈會自2月3日開幕，截至昨晚閉幕，目前進行撤場工作，後續也將開檢討會；而為期23天活動，參觀人次超過550萬人，保守估計周邊經濟產值超過33億元，雙雙創下新高。

南投縣長許淑華今感謝觀光處用心規畫活動，與各局處犧牲年假協助燈會；但對無人機群飛秀遭檢舉機型不符，17日晚上臨時喊卡後，仍因設備更換與補件程序不及，全面取消展演，會中要求無人機明年若要延續展演，應更注意嚴謹把關。

許淑華說，民眾對今年的南投燈會普遍給予正面評價，唯一美中不足的是，無人機群飛秀無法順利展演，後續應列入重要檢討事項，並針對整體活動相關細節檢討改進，更加注意完善每個活動環節，以期明年活動能有更好的呈現。

2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。圖／南投縣政府提供
2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。圖／南投縣政府提供
2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。記者賴香珊／攝影
2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。記者賴香珊／攝影
2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。圖／南投縣政府提供
2024南投燈會昨晚閉幕，23天活動狂吸550萬人次，商機突破33億元，雙雙創新高。圖／南投縣政府提供

燈會 馬來貘

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