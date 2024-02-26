聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投燈會狂吸550萬人創新高 美女縣長有遺憾喊檢討
2024南投燈會昨晚閉幕，因今年活動除設置各特色主題燈區，更結合人氣IP「馬來貘」及「爽爽貓」，還有水舞、煙火秀等，23天狂吸550萬人次，商機突破33億元，均創新高。但縣長許淑華今仍對無人機出包，要求列入後續重要檢討事項。
縣府指出，南投燈會每年吸引上百萬人次，為持續創新，去年首度嘗試與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作，設置專屬主題燈區，並有無人機群飛秀、水舞煙火秀等演出，廣受好評，累積逾500萬人次，創下20億元商機，也成燈會重頭戲。
而今年的南投燈會由人氣IP「馬來貘」及「爽爽貓」接棒，打造馬來貘主題燈區及爽爽貓水上副燈，並延續過去設置在地及兩岸特色燈區，也跳脫傳統燈會框架，以街頭視覺藝術設創新燈區，還有商展、美食攤區等，民眾可以從白天玩到晚上。
觀光處今在縣務會彙報，該處處長陳志賢指出，經統計，南投燈會自2月3日開幕，截至昨晚閉幕，目前進行撤場工作，後續也將開檢討會；而為期23天活動，參觀人次超過550萬人，保守估計周邊經濟產值超過33億元，雙雙創下新高。
南投縣長許淑華今感謝觀光處用心規畫活動，與各局處犧牲年假協助燈會；但對無人機群飛秀遭檢舉機型不符，17日晚上臨時喊卡後，仍因設備更換與補件程序不及，全面取消展演，會中要求無人機明年若要延續展演，應更注意嚴謹把關。
許淑華說，民眾對今年的南投燈會普遍給予正面評價，唯一美中不足的是，無人機群飛秀無法順利展演，後續應列入重要檢討事項，並針對整體活動相關細節檢討改進，更加注意完善每個活動環節，以期明年活動能有更好的呈現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言