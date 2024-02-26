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影／大雅小麥文化節周六開跑 「龍」在麥浪中遊玩
台中大雅「小麥文化節」本周六登場，每年3月小麥成熟季節，黃金麥浪隨風搖擺美景，成大雅特色景點，大雅麥田目前已有各種裝置藝術和稻草人創作展示，活動當天安排麥田親子手作等內容。
今年是龍年，小麥文化特色由弘光科大文化設計與行銷系產學合作，裝置藝術以龍的盤旋曲折樣貌，宛如龍在麥浪中遊玩；另有多個稻草人創作展示，也有驅鳥實用性。
大雅區農會表示，大雅小麥是台灣本島最大面積的麥田景觀，大雅區農會從民國93年起和大雅區團體共同辦理小麥產業文化活動，大雅黃金麥浪已成特色景點。
大雅區農會表示，大雅區小麥從民國89年後，與金門縣農業試驗所契約生產，供金門縣農民種植用小麥種子；今年大雅區栽培面積110公頃，農會與金門縣農業試驗所小麥契作數量為20萬公斤約80公頃，其他面積是台中市雜糧合作社與瑞展商行契作種植。
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