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南投觀光旅館1晚均價1.4萬 全台最高
南投縣好山好水，觀光發展條件佳，縣內旅宿達上千家，房價卻不便宜。據交通部觀光署統計，去年前3季，南投縣觀光旅館平均房價每晚1萬4668元，全台最高；一般旅館每晚均價3015元，全國第五；民宿上半年均價3100元，全國第四。
縣府解釋，縣內觀光旅館僅4家，全在日月潭，經營策略鎖定國內外高端客群，房價數據無法反映縣內普遍住宿價格；其他旅宿也因多集中在風景區，且不乏高檔民宿，拉高均價，實際上仍有不少平價選擇，民眾出遊前可依自身需求多方比較。
南投縣有「觀光大縣」之稱，縣內旅宿多達上千家。根據觀光署統計，去年前3季全國觀光旅館每晚平均房價4626元，南投縣每晚平均房價1萬4668元，全國最高，是全國均價的3.17倍。
南投縣一般旅館每晚平均房價3015元，是全國平均房價2679元的1.13倍，居全國第五；南投縣民宿每晚均價3100元，是全國平均房價2536元的1.22倍，居全國各縣市第4位。
縣府觀光處表示，縣內有觀光旅館4家、一般旅館118家及民宿915家，其中涵碧樓酒店、雲品溫泉酒店、日月行館及力麗溫德姆溫泉飯店4家觀光旅館，全位在國際知名的日月潭風景區，鎖定國內外高端客群，均價自然居高不下。至於一般旅宿多集中在風景區，且不乏高檔民宿，才拉高均價。
縣府表示，縣內旅宿住宿集中在季節性或特定節日，平假日的住宿價格差異產生明顯落差，未來將考慮分散全縣大型活動舉辦時間，並鼓勵業者規畫2日以上套裝住宿行程且適當降價。
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