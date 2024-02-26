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標售3萬坪地挨批 中市府：不賣要背息

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市政府地政局3月7日辦理「第13期大慶市地重劃區」及「第14期美和庄市地重劃區」抵費地標售，釋出123筆近3萬坪土地。圖／台中市政府提供
台中市政府地政局3月7日辦理「第13期大慶市地重劃區」及「第14期美和庄市地重劃區」抵費地標售，釋出123筆近3萬坪土地。圖／台中市政府提供

台中市政府地政局3月7日辦理「第13期大慶市地重劃區」及「第14期美和庄市地重劃區」抵費地標售，釋出123筆近3萬坪土地，總底價超過200億，業界表示，這是中市近年最大規模抵費地標售案。民進黨議員質疑市府大賣土地助長「炒房」。

地政局長吳存金表示，因重劃區的抵費地市府多是畸零地，看起來筆數多，但面積較小。大部分是附近開發商依需求出手購地，可以與鄰地整合，提高開發面積，看起來123筆，但實際面積不大，抵費地公開標售後有利整體開發及利用。

吳存金說，開發兩處重劃區，市府共貸款分別是80億與140幾億，目前公共設施已近完成，如果不賣掉抵費地，就須背貸款利息。

地政局說，13、14期抵費地公開標售，釋出第13期大慶市地重劃77筆抵費地及第14期美和庄市地重劃釋出46筆，2區共123筆土地標售，總底價超過204.6億元。

民進黨議員陳雅惠關切市府「大賣土地」？她指出，盧秀燕上任市長後，2019年出售土地253.7億元，2020年受疫情影響撤銷多次標售，但仍出售土地52.5億元，2021年總共賣地512億，一任賣地總額是前市長林佳龍任內的7倍，現在又要賣123筆土地。她說，民眾反映賣地也沒有做出更多大建設。

地政局說明，第13期重劃區擁有捷運綠線及台中都會區鐵路高架化等兩大交通動脈，且鄰近烏日高鐵站，內外交通路網便捷，市府保留眾多文化景觀及珍稀老樹。

第14期重劃區為台中市近30年間最大開發規模的重劃區，鄰近74快速道路，國道一號及國道四號雅潭段，這次釋出「住宅區」、「第五種商業區」。

業界人士分析，這次標售內容，僅13期南屯區昌明段216地號超過千坪，總面積1059坪，底價10.3億元，換算每坪單價約97.2萬元，已接近市價；其餘多落在300坪內。另14期抵費地只有2塊超過600坪。

業界預期，這次標售將出現開發商因鄰地整合出手競標，但還有不少精華地段尚未釋出，市府這一次標售是試水溫。

台中市 議員 重劃區

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