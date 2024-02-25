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台中浮現音樂祭今年增加3個免費入場舞台 吸引更多人參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
浮現舞台的搖滾開唱，昨天和今天在台中清水熱情開唱。圖／浮現音樂提供
浮現舞台的搖滾開唱，昨天和今天在台中清水熱情開唱。圖／浮現音樂提供

台中市政府新聞局協辦多年的台中在地知名音樂祭「浮現祭」，昨天和今天在清水區搖滾登場，活動第一天就吸引上萬人潮湧入清水小鎮，今年除付費舞台外，更增加3個免費入場舞台，包括紫雲巖舞台、牛罵頭舞台、狛犬舞台，吸引更多當地人參加。

新聞局指出，浮現祭主活動卡司陣容堅強，包含台、港、日、泰、韓、馬等多個國家地區，超過80組藝人蒞臨演出，為回饋清水地區民眾與全體市民，此次除付費舞台外，更增加3個免費入場舞台，包括紫雲巖舞台、牛罵頭舞台、狛犬舞台。

新聞局表示，今年新增的「紫雲巖舞台」，可欣賞來自日本、香港、台灣的偶像樂團演出，並結合海線當地信仰中心，因應元宵佳節舉辦猜燈謎、摸彩等應景活動，與民眾共同度過難忘的元宵音樂會。今天是活動第二天，有震樂堂等知名團體登台演出，並致贈限量吉祥麵龜，活動免費。

新聞局表示，中市府致力打造台中為「慶典城市」，去年10月「雙十國慶週」、年底「台中耶誕新年祭」後，今年開春，再推出「台中春遊祭」四大活動，從2月13日至2月28日，由台中媽祖國際觀光文化節、中台灣元宵燈會、台中東勢新丁粄節、浮現祭接續登場，活動豐富多元。

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