一中與逢甲夜市垃圾滿地 議員：學港澳增設公共垃圾桶

台中市的公共垃圾桶數量大幅減少，2019年有104組，去年僅剩下17組，減少8成，議員指出，民眾找不到垃圾桶更容易亂丟垃圾，隨意放店家門口或機車籃內，遊客也指出在夜市、商圈到處可見棄置垃圾，影響心情。

環保局表示，人流量較大的重要道路周邊，如公園旁或火車站周邊人行道，在里長與當地清潔隊現勘確認後設置公用垃圾桶。但常遭民眾丟棄家用垃圾，2020年起因疫情撤除屢遭亂丟的街道垃圾桶，避免影響公共衛生。

議員陳俞融表示，在一中商圈、逢甲商圈等景點，馬路兩側到處可見散置許多飲料杯、食物袋，有礙觀瞻與衛生。

她建議市府，在著名景點、微笑單車站點或商圈等適當地點伸嘉垃圾桶，參考其他城市例如澳門、香港等地的做法，在觀光景點廣設垃圾桶，就不易隨手丟垃圾。