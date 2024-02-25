影／浮現音樂祭嗨翻二天上萬人次參加 清水警識詐、交通宣導
浮現音樂祭昨天和今天在台中清水鰲峰山公園舉辦， 今年維持高人氣，連續第5年在清水熬峰山公園舉辦，主辦單位擴大規模，增設表演舞台，2天內吸引上萬人次參加；清水警分局利用人潮機會在場識詐、交通宣導
浮現音樂祭今年特別在清水紫雲巖加設1處演唱會場，邀請知名樂團上台表演，台中市副市長鄭照新昨晚到紫雲巖表演會場，清水警分局藉此機會與警察志工在活動會場設攤宣導，現場擺設「擬真毒品」、「防詐九宮格」及「交通安全宣導單」，清水警「預防犯罪宣導團」更向在場民眾提醒「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款設定」為當前最常見之詐騙手法，接到電話若提到錢，就要提高警覺，即有可能是詐騙，務必小心。
清水警犯罪宣導團今天利用樂團表演空檔，在主要舞台螢幕播放「反詐騙、反毒品及交通安全」宣導影片，並上台宣導，希望加深在場民眾印象，擴大宣導效益。
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