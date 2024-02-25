彰化3姊弟遭車撞飛 縣府捐款專戶已收到240萬元

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟本月22日走行穿線遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，因屬單親中低收入戶，彰化縣政府從23日下午開設捐款專戶，縣府統計到昨天為止，已收到240萬元捐款。

縣府社會處指出，3姊弟的母親改嫁，為中低收入戶單親家庭，每月領有兒少生活補助、家扶認養金等，目前由叔叔監護，並與曾祖母、祖父及伯父同住照顧。

在車禍發生後，各界欲捐款協助3姊弟一家度過難關，但抱怨只能到行庫「匯款」，縣府社會處電話接到手軟，縣府因此從23日開始，開設捐款專戶，晚間再臨時加開網銀跟ATM。

縣府社會處表示，專戶首日接到捐款即破百萬，到昨天更達到240萬元，後續捐款仍源源而來，受捐款項會全力協助3姊弟後續的醫療及生活照顧，民眾善款會專款專用，依照捐款目的使用，目前醫療費用已分別由彰化基督教醫院及秀傳醫院吸收，並將協助日後復建，後續也將連結法律資源協助車禍求償相關事宜。

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟本月22日傍晚，遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，其中2個姊姊分別受重傷，仍在彰化基督教醫院及彰化秀傳醫院搶救，目前仍與死神拔河。

其中在彰化基督教醫院搶救的8歲妹妹，據院方表示，到今天早上為止，她仍使用3種升壓劑，氣胸部分仍插管引流，血壓比昨天穩定，病情上上下下，有偏好的狀況，院方仍持續搶救中。

至於在彰化秀傳醫院搶救的11歲姊姊，院方表示，到今天上午為止，昏迷指數仍維持3，病情也沒有變化。由於這3到5天是關鍵期，醫護團隊是盡量跟死神拔河，幫姊姊爭取到多一點的時間，希望有機會可以恢復。