擲出聖筊可獲免費鞋 台中這家OUTLET「NG鞋出清會」祭重賞

台中市日曜天地OUTLET後天將舉辦「NG鞋出清會」，總計有60大品牌、上萬雙鞋款出清。3月1日也舉辦「擲聖筊，NG鞋免費送」挑戰賽，每人有兩次擲筊機會，只要擲出聖筊乙次，即可免費獲得NG鞋1雙，活動免費。

日曜天地說，其實所謂的「NG鞋」是指有輕微髒汙、溢膠、色差等輕微小暇疵，但不僅外觀仍完好，也完全不影響鞋款功能與穿著，而且因價錢便宜，1千元就能帶走好幾雙。

此次出清會涵括各知名品牌如SKECHERS、Timberland、adidas、PALLADIUM、BIRKENSTOCK、Native、New balance、MERRELL、LA NEW、PUMA、PONY、Havaianas、FILA、Fitflop、Under Amour等，不僅鞋款多，且大人至小朋友的皮鞋、涼鞋、淑女鞋、休閒鞋、運動鞋等都有。

出清會後天上午10時30至下午1時30還舉辦「封館首購會」，消費者只要到日曜天地臉書粉絲頁留言，並收到報名成功訊息，即可憑訊入場搶購。排隊前50位的民眾可免費獲得鞋用防霉除臭片。