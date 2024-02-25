擲出聖筊可獲免費鞋 台中這家OUTLET「NG鞋出清會」祭重賞
台中市日曜天地OUTLET後天將舉辦「NG鞋出清會」，總計有60大品牌、上萬雙鞋款出清。3月1日也舉辦「擲聖筊，NG鞋免費送」挑戰賽，每人有兩次擲筊機會，只要擲出聖筊乙次，即可免費獲得NG鞋1雙，活動免費。
日曜天地說，其實所謂的「NG鞋」是指有輕微髒汙、溢膠、色差等輕微小暇疵，但不僅外觀仍完好，也完全不影響鞋款功能與穿著，而且因價錢便宜，1千元就能帶走好幾雙。
此次出清會涵括各知名品牌如SKECHERS、Timberland、adidas、PALLADIUM、BIRKENSTOCK、Native、New balance、MERRELL、LA NEW、PUMA、PONY、Havaianas、FILA、Fitflop、Under Amour等，不僅鞋款多，且大人至小朋友的皮鞋、涼鞋、淑女鞋、休閒鞋、運動鞋等都有。
出清會後天上午10時30至下午1時30還舉辦「封館首購會」，消費者只要到日曜天地臉書粉絲頁留言，並收到報名成功訊息，即可憑訊入場搶購。排隊前50位的民眾可免費獲得鞋用防霉除臭片。
此外，特賣會活動期間在館內消費鞋類品牌專櫃滿3櫃，不限金額即可憑當日發票，到2樓服務台免費兌換洗鞋券 1張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言