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全面加裝扶手 中市改造84處老舊公廁

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
葫蘆墩公園第4區親子廁。圖／台中市環保局提供
葫蘆墩公園第4區親子廁。圖／台中市環保局提供

台中市推動陽光公廁，但部分公廁老舊、潮濕髒亂與陰暗。台中市環保局推動翻轉老舊公廁，針對圖書館、風景區、公園與景點84處老舊公廁，蹲式廁間全面加裝扶手，公園等人潮較多的公廁，增設無障礙廁所、親子廁所或混合通用廁所，讓舊公廁也能明亮通風，翻轉髒臭濕的刻板印象。

台中市環保局針對老舊公廁大改造，后里森林公園周邊的大山路、花馬道等12座公廁，將森林元素融入廁所外觀；豐原葫蘆墩與港區藝術中心的公廁，原本較陰暗潮濕，也改通風與照明，增設側邊扶手與消毒劑等。

經常到后里森林公園運動的劉姓民眾說，公廁改善前後差別很大，除改善衛生，過去水壓不足沖不乾淨，現在水量充足，空間變明亮，洗手台高度調整，對小朋友使用更方便。

常到葫蘆墩文化中心的楊小姐說，之前公廁時常有陰暗、潮濕的印象，讓人卻步，改善後明亮度、通風跟清潔度大幅提升，廁間有扶手與酒精，加上環境綠美化，感覺更乾淨。

環保局長陳宏益表示，市府過去4年爭取中央補助1.35億元，修繕或新建全市420座公廁，增加性別友善廁所、無障礙或親子廁所共124間，坐蹲比提高為2比3，加強廁所通風，設置掛勾、求救鈴等，採用LED燈具、省水馬桶，落實節能節水、環保永續的理念。

公廁 台中市 廁所

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