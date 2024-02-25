連2年虧損 台中7文資場館門可羅雀

台中市委外經營的文化資產場館共7處，位於市區的台灣府儒考棚參觀人次逐年減少，部分場館委外營運連2年虧損。議員批評，文資場館缺乏特色，難吸引遊客，應串聯周遭文史景點加強行銷，加速振興改善。台中市文化局表示，將協助舉辦活動，透過社群軟體宣傳，推薦民眾透過大眾運輸工具，串連文資景點活化營運。

中市委外經營的文化資產場館原有9處，摘星山莊今年1月合約到期，台中刑務所演武場去年點交給文化部，納入國漫館園區使用，目前僅剩7處；包括台灣府儒考棚、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群、台中放送局、台中市役所、林懋陽故居、牛罵頭遺址文化園區、豐原頂街派出所等。

據文資處統計，台灣府儒考棚2021年有4.3萬人次參觀，2022年驟減到2.6萬多人次，去年也差不多，遊客逐減；頂街派出所、台中市役所去年僅2.4萬至2.7萬人次參觀，人潮並不踴躍。

議員黃守達說，西區台灣府儒考棚空間不大，展覽陳設項目有限，遊客停留時間短，若缺乏亮點活動，再訪機會不高，遑論帶動人潮；市府需協助廠商串連周遭文史景點，加強周遭人行空間與大眾運輸整合，才能發揮景點串連效果，提高參觀人次。

文化局表示，委外文化資產場館受疫情影響營收虧損，大部分場館去年參觀人數已陸續回流，梧棲警察官吏派出所、林懋陽故居等參觀人數，均超過10萬人次，林懋陽故居比較前年多出8成，營運已獲利，將持續推動其他文資景點營運。