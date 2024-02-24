快訊

台積日本廠才開幕就醞釀蓋四座廠 跨出熊本落腳在哪？

評／政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

美中台博弈／外商投資雪崩 「觸頂的中國」是更危險還是更和平？

3姊弟遭撞 中市清查400條寬逾20米路 中市府：持續改善

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
彰化縣伸港鄉前晚發生行人地獄事件，3名國小的姊弟走在斑馬線上，遭轎車撞飛，造成2重傷1輕傷。民眾直指路口設計有問題。記者黃仲裕／攝影
彰化縣伸港鄉前晚發生行人地獄事件，3名國小的姊弟走在斑馬線上，遭轎車撞飛，造成2重傷1輕傷。民眾直指路口設計有問題。記者黃仲裕／攝影

彰化國小三姊弟前天過馬路遭撞傷，造成姊妹2人命危，事後發現該路口斑馬線是斜的，且長達25公尺，專家建議應退縮長度較安全。台中市道路寬度20公尺以上，至少有400多條道路，為降低行人過馬路風險，近兩年台中共退縮137處行穿線，另也設置214處庇護島。

台中市學士路與英才路口，2022年底發生公車撞死母嬰悲劇，台中市府除退縮行穿線，增設行人庇護島，並已調整設置行人專用時相，明確區隔車輛與行人通行，另外也增設行穿線感應照明改善。

台中市交通局指出，全台中市道路寬度20公尺以上，至少有400多條道路，行穿線較長，行人穿越時間增長，讓過馬路的風險變高，近兩年台中共退縮137處行穿線，縮短行穿線長度，除縮短行人穿越時間，也讓車輛較能注意到行人；另也增設214處庇護島，行人若無法一次過完馬路，穿越馬路一半仍有安全空間。

交通局舉例，台中市市政路路寬40公尺以上，已會同建設局共同退縮行穿線，並設置庇護島，減少行人穿越危險。另外，台灣大道與福林路口同樣路寬40公尺以上，目前也正在設置庇護島，並退縮行穿線，將繼續盤點全市有需要建置的路段，打造更友善的人本交通環境。

交通局表示，如果路口斑馬線是斜的，當然會盡量「拉直」行穿線，以縮短行人通行距離，但如果行穿線因此沒有辦法銜接至人行道，反而讓行人置於危險之中。

台中市 行人

延伸閱讀

撞上3姊弟到處拜神明保庇 肇事翁自責：不識字才沒考駕照

中市改造84座老舊公廁 全面加裝扶手「翻轉公廁髒濕臭印象」

彰化3姊弟遭撞命危 服刑父獲戒護探視…2小時情緒低落

影／嚇！台中16歲少年走斑馬線慘被機車擊倒 女騎士也掛彩

相關新聞

3姊弟遭撞 中市清查400條寬逾20米路 中市府：持續改善

彰化國小三姊弟前天過馬路遭撞傷，造成姊妹2人命危，事後發現該路口斑馬線是斜的，且長達25公尺，專家建議應退縮長度較安全。...

全台最大冬筍產地推竹療癒 愛馬仕藝術家也貢獻作品

南投縣鹿谷鄉市全台最大冬筍產地，南投縣政府打造低碳旅遊新特色，今天在鹿谷鄉石馬公園推出竹夢森活節，除了千人竹筒飯DIY，...

中市改造84座老舊公廁 全面加裝扶手「翻轉公廁髒濕臭印象」

台中市環保局去年推動「翻轉老舊公廁計畫」，改造公園、文化中心、觀光風景區及圖書館共84座老舊公廁，不僅蹲式廁間全面加裝扶...

異體字能否混用？名字應尊重個人意願

很多人取名時，因各種原因常使用異體字，像是彰化立委謝衣「鳯」、陳秀「寳」都有異體字，初期常被寫錯，幾經宣傳已為大眾熟悉。...

1路2名 中彰道路掀異體字之亂

部分路名、地名沿襲過去，使用異體字，但一般電腦打不出來，衍生正體字、異體字之亂。台中市大里區瓦「磘」路的第二個字是異體字...

彰化大村過溝「臭」排毀美景 將清淤

彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」與社區外經過的火車，倒影在一旁的過溝排水，美景被讚為「秒到歐洲」，吸引遊客拍照，不過這條過溝排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。