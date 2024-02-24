3姊弟遭撞 中市清查400條寬逾20米路 中市府：持續改善
彰化國小三姊弟前天過馬路遭撞傷，造成姊妹2人命危，事後發現該路口斑馬線是斜的，且長達25公尺，專家建議應退縮長度較安全。台中市道路寬度20公尺以上，至少有400多條道路，為降低行人過馬路風險，近兩年台中共退縮137處行穿線，另也設置214處庇護島。
台中市學士路與英才路口，2022年底發生公車撞死母嬰悲劇，台中市府除退縮行穿線，增設行人庇護島，並已調整設置行人專用時相，明確區隔車輛與行人通行，另外也增設行穿線感應照明改善。
台中市交通局指出，全台中市道路寬度20公尺以上，至少有400多條道路，行穿線較長，行人穿越時間增長，讓過馬路的風險變高，近兩年台中共退縮137處行穿線，縮短行穿線長度，除縮短行人穿越時間，也讓車輛較能注意到行人；另也增設214處庇護島，行人若無法一次過完馬路，穿越馬路一半仍有安全空間。
交通局舉例，台中市市政路路寬40公尺以上，已會同建設局共同退縮行穿線，並設置庇護島，減少行人穿越危險。另外，台灣大道與福林路口同樣路寬40公尺以上，目前也正在設置庇護島，並退縮行穿線，將繼續盤點全市有需要建置的路段，打造更友善的人本交通環境。
交通局表示，如果路口斑馬線是斜的，當然會盡量「拉直」行穿線，以縮短行人通行距離，但如果行穿線因此沒有辦法銜接至人行道，反而讓行人置於危險之中。
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