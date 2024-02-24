中市改造84座老舊公廁 全面加裝扶手「翻轉公廁髒濕臭印象」

台中市環保局去年推動「翻轉老舊公廁計畫」，改造公園、文化中心、觀光風景區及圖書館共84座老舊公廁，不僅蹲式廁間全面加裝扶手，公園也設置無障礙廁、親子廁及混合廁，讓公廁明亮又通風，翻轉公廁髒、臭、濕的刻板印象。

環保局指出，后里森林公園去年修繕大山路、四口之家、花馬道公廁等12座公廁，特別將森林元素納入公廁外觀設計。

來公園運動的吳先生說，公廁改善後，除大幅改善衛生，水壓不足也改善許多、空間明亮不少，洗手台的高低設計方便小朋友使用，十分貼心。

使用葫蘆墩文化中心的楊小姐說，之前使用公廁常有陰暗、潮濕的印象，讓人卻步，改善後提升整體明亮度、通風跟清潔度，廁間也都有設置扶手及酒精消毒劑，使用更方便。