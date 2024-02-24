中市改造84座老舊公廁 全面加裝扶手「翻轉公廁髒濕臭印象」
台中市環保局去年推動「翻轉老舊公廁計畫」，改造公園、文化中心、觀光風景區及圖書館共84座老舊公廁，不僅蹲式廁間全面加裝扶手，公園也設置無障礙廁、親子廁及混合廁，讓公廁明亮又通風，翻轉公廁髒、臭、濕的刻板印象。
環保局指出，后里森林公園去年修繕大山路、四口之家、花馬道公廁等12座公廁，特別將森林元素納入公廁外觀設計。
來公園運動的吳先生說，公廁改善後，除大幅改善衛生，水壓不足也改善許多、空間明亮不少，洗手台的高低設計方便小朋友使用，十分貼心。
使用葫蘆墩文化中心的楊小姐說，之前使用公廁常有陰暗、潮濕的印象，讓人卻步，改善後提升整體明亮度、通風跟清潔度，廁間也都有設置扶手及酒精消毒劑，使用更方便。
環保局長陳宏益表示，民國108至112年已爭取中央補助經費逾1億3500萬元，完成全市420座公廁修繕或新建，修繕及增設性別友善廁、混合廁、無礙障廁及親子廁共123間，提升坐蹲比達2比3，加強廁所通風、設置掛勾、求救鈴、小便斗隔板及蹲式廁間加裝扶手等友善設施，並採用採用LED燈具、省水馬桶等節能節水設備，落實環保永續理念。
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