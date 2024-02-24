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彰化大村過溝「臭」排毀美景 將清淤

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化大村「櫻花歐洲村」社區美如畫，但鄰近過溝排水飄臭味。圖／徐世超提供
彰化大村「櫻花歐洲村」社區美如畫，但鄰近過溝排水飄臭味。圖／徐世超提供
彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」與社區外經過的火車，倒影在一旁的過溝排水，美景被讚為「秒到歐洲」，吸引遊客拍照，不過這條過溝排水終年髒臭，當地居民苦不堪言。過溝村辦公室、社區民眾向縣政府求助，昨天經會勘，彰化縣水資處決定先清淤，環保局將成立專案小組稽查汙染源。

「臭死了。」過溝村長賴保全、前鄉長賴錫卿、大村鄉民代表會副主席陳珮琳與居民10多人，加上縣府會勘人於聚集在排水溝旁，一旁風鈴木盛開，多列火車經過，加上櫻花歐洲村彩色房屋等，畫面很美，但眾人都捏著鼻子，直說臭味煞風景。

賴保全說，過溝排水是區域排水，也是灌溉溝渠，匯集上游約4000多名員林市民、1000多名大村鄉民的家庭廢水，還有沿途排入的工業汙染、農業灌溉餘水，上游還有垃圾、枯枝葉落卡在水閘，腐爛後影響水質，過溝排水才會常年發臭。

賴保全指出，他一再反映問題，但都說沒經費或者不可能完全沒臭味，過去曾協調上游放水沖走垃圾與汙水，但問題無法解決，要徹底改善應該從上游員林段先整治，初估經費上億元，希望不要互踢皮球，難道要等民怨四起才處理嗎？

水資處防洪維護科長劉耀文表示，經查看後將先清淤，打撈垃圾，交給員林市清潔隊清運，目前春耕水量充足，已協調農水署彰化管理處配合放水，加強水流速度沖淡臭味，後續由環保局成立專案小組，將密集稽查過溝排水兩側的工廠，多管齊下防治汙染。

賴保全表示，縣府應盡快推動員林市汙水處理廠。水資處表示，員林水資中心已進入用地強制徵收階段，最快今年完成徵收手續，預計明年設計發包。

保全 員林

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