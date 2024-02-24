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補件不及 南投燈會無人機秀喊卡

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投燈會無人機展演遭檢舉不符合申請條件，廠商補件不及，今明兩天表演確定取消。圖／南投縣政府提供
南投燈會無人機展演遭檢舉不符合申請條件，廠商補件不及，今明兩天表演確定取消。圖／南投縣政府提供

南投燈會無人機群飛展演遭檢舉機型外觀與申請資料不符，緊急喊卡。無人機廠商昨天評估設備更換與補件程序，無法在期限前完成，南投燈會閉幕最後2天展演確定取消。南投縣政府表示，對民眾期待落空致歉，將全面檢討行政作業，依照契約追究廠商責任及賠償。

南投燈會25日閉幕，預估突破500萬人次參觀。縣府今年與國內知名IP馬來膜合作，推出備受期待的無人機群飛展演，但遭檢舉機型外觀與申請檢附資料不符，無人機展演暫停，縣府要求廠商依法、依契約執行。

無人機業者表示，無人機資訊安全與通訊審查、民航空域等相關群飛展演申請，皆已取得許可，僅無人機機型外觀與送審資料有差異，為符合規範，須全數設備更換一致，近日評估處理設備更換及補件程序等，無法在期限前完成，已告知縣府將取消後續展演計畫。

縣府表示，無人機群飛秀是南投燈會最受歡迎的演出項目，臨時取消讓民眾期待落空，縣府深感抱歉，將全面檢討行政作業，感謝立委游顥、馬文君邀集民航局等召開跨部會協調會議，協助解決問題。

南投燈會預計明天閉幕，縣府表示，今天、明天原訂安排無人機群飛秀，以確定取消，每日固定水舞秀與今晚大型演出、今晚9點10分的煙火秀將照常進行。

縣府表示，今天在水舞廣場有「夢幻交響慶元宵」主題之夜，邀請國際知名的「樂興之時」管絃樂團壓軸演出，搭配普台高中禪鼓隊與弦樂團、嘉和國小扯鈴隊精采演出，邀請民眾把握賞燈慶元宵。

元宵 南投 燈會 馬文君

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