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1路2名 中彰道路掀異體字之亂

聯合報／ 記者趙容萱簡慧珍陳秋雲林敬家／連線報導
台中市大里區瓦「石爪缶」路因異體字困擾，出現門牌、路牌「一國二制」亂象，圖為門牌誤植為「瓦磘路」。圖／市議員李天生提供
台中市大里區瓦「石爪缶」路因異體字困擾，出現門牌、路牌「一國二制」亂象，圖為門牌誤植為「瓦磘路」。圖／市議員李天生提供

部分路名、地名沿襲過去，使用異體字，但一般電腦打不出來，衍生正體字、異體字之亂。台中市大里區瓦「磘」路的第二個字是異體字，部分路牌「一路兩制」標示為瓦「磘（石爪缶）」路，新移入住戶爭取改為正體字「磘」。不過，當地戶政機關表示，經三度調查，多數居民反對，仍維持異體字，將持續整合共識。

台中市西區公「舘」路，也有「館」、「舘」之亂，不過這兩字電腦都打得出來，成為在地區分本地人與外來者的線索。彰化縣埤頭鄉有3村名都有「豊」字，其中永「豊」村民因為領不到包裹、法醫開不了死亡證明，經過全村公投才改回永「豐」村。

瓦「磘（石爪缶）」路的名稱從早期沿用至今，源自清代先民在當地設窯燒瓦製磚，因而得名。大里區大里里里長李錫全說，當地約5百戶舊住戶，在生活上正體字、異體字「攏ㄟ通」；3年前新大樓有上百戶居民遷入，因為異體字一般電腦打不出來，掀起改路名聲浪；不過老住戶不想改證件或權狀，也想保留在地記憶，多不願變動。

議員李天生說，「磘（石爪缶）」為異體字，右上側為「爪」，與常用的正體字不同，電腦打不出來，讓人很頭痛，雖說兩字通用，但一旦包裹寄丟或重要信件漏失該怎麼辦？

大里戶政事務所主任李雪琴說明，已3度問卷調查，最近一次發出269分問卷，回收135分，112分都不支持改名，35分支持，6分無意見，不支持達73.2％，將持續徵詢地方意見。台中市民政局表示，早期戶政資料採手抄本，電腦化後特殊字體得另外建檔，若想改名得經過調查，尊重民意、共識。

彰化埤頭原本有永豊村、和豊村和豊崙村，日治時期因日文「豊」、「豐」通用，後來延續至今，但這兩字在中文的讀音、意義都不同，帶來生活不便。永豊村民說，郵件、寶果若寫永「豐」村，領取時得出示證件給郵局，曾有生村民去世，法醫相驗時發現地址有誤，不願開立死亡證明，還勞動駐區員警掛保證。

永「豐」村民發起正名公投，2021年5月舉辦村民大會，全村近2千多人，243人出席、221人贊成正名，29人反對，3票棄權，通過正名永「豐」村，2022年元旦起生效。不過，其他兩村都未爭取改名。

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