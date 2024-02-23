全國花燈競賽90件監所作品參賽、49件得獎 明起台南展出
台灣個監所矯正機構民國85年至今每年參加台灣燈會全國花燈競賽，今年共90件作品參賽、49件脫穎而出，台南第二監獄收容人以「鰲龍騰躍揚府城國運昌隆慶400」花燈獲燈王，另獲特優5座、優等8座、甲等10座、佳作25座。
矯正署下午舉辦成果發表會，邀請得獎單位及各矯正機關首長參加，「見證矯正教化及收容人改悔蛻變成果」。90座參賽花燈明天起到3月10日台灣燈會期間，將有在台南高鐵燈區花燈競賽區展出。
獲「燈王」首獎的台南第二監獄典獄長葉俊宏指出，得獎作品由7名收容人花費4個月時間創作，結合「台南400」理念，以龍頭鯉魚身外型彰顯「獨佔鰲頭、鯉越龍門」象徵意義，感謝專業評審與社會大眾社會肯定。期待受刑人因藝術創作薰陶變化心性，南二監雖無花燈製作訓練班，但有聘請油漆、版畫藝術教師指導。
成果展以「自省 + 重生 = 發光」為主題，說明主視覺設計理念，在傳遞監所收容人「深刻的自我反思和深刻悔改實現重生的過程，與逐步努力完成精緻的花燈工藝，再由花燈的光芒呈現出令人耀眼的成就，過程呼應著淬鍊與發光的交織」。
矯正署長周輝煌主持發表會，他表示，矯正機關推行「延續傳統技藝」、「深耕藝文教化」理念及政策成立「花燈製作學習班」，聘請中華花燈藝術學會專業教師授課，期望利用藝術協助教化，使收容人 修身養性、改悔向善，同時習得一技之長、 順利復歸社會。
周輝煌表示，宜蘭、彰化監獄有開設花燈製作技藝班，作品明天訂製一組至少售價15到20萬元，收容人還能學習到電氣、燈光、金屬設計等一技之長。
每年都積極參加台灣燈會花燈競賽，所有作品收容人自行製作，從構思到完成都精心設計製作。不僅提升花燈製作水準，還能研發創新技術。
周輝煌呼籲大眾欣賞花燈，支持鼓勵收容人改悔蛻變，給他們更多關愛和支持。感謝矯正機關同仁辛勤付出推行矯正工作的貢獻。
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