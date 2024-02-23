排水臭味粉碎類歐洲美景 彰化縣府今同意盡快清淤

彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」社區外火車通過的倒影照片，曾被稱讚美景有如「秒到歐洲」，實際倒影社區彩色房屋的過溝排水幾乎終年髒臭，過溝村辦公室、社區民眾向縣政府求助，今經共同會勘，縣政府水利資源處決定先清淤，環保局成立專案密集稽查汙染源。

過溝村長賴保全、前鄉長賴錫卿、大村鄉民代表會副主席陳珮琳、大村鄉公所人員及社區民眾10多人，今與縣政府水資處、環保局人員會勘過溝排水。會勘時多列火車經過，跟櫻花歐洲村彩色房屋、過溝排水邊滿樹開花的洋紅風鈴木構成美麗景色，但排水飄傳臭味十分煞風景。

賴保全說，過溝排水既是區域排水也是灌溉溝渠，匯集上游約4000多名員林市民和1000多名大村鄉民的家庭廢水，還有工業汙染、農業灌溉餘水，上游垃圾和枯枝葉落卡在水閘，腐爛後影響水質導致過溝排水常年發臭，且越來越髒臭。

賴保全指出，他和過溝社區總幹事賴杰宏一再反映，上級不是推稱沒經費就是不可能，不然就推說改善規畫中，若要真的整治需從員林上游著手，經費初估上億元，眼前協調水利站放水改善，但終究問題還是存在，希望上級不要互踢皮球，搞到民怨四起才出手處理。

縣政府水資處防洪維護科長劉耀文表示，經查看後將先清淤，打撈垃圾交給員林市清潔隊清運，時值春耕水量充足，農水署彰化管理處會配合放水，加強水流速度沖淡臭味，後續由環保局成立專案密集稽查過溝排水兩側的汙染性工廠，多管齊下防治汙染。

賴保全也要求盡快施做員林市汙水處理廠。縣政府水資處表示，員林市水資源回收中心進入強制徵收階段，最快今年完成徵收手續，預計明年設計發包；一切進度將視土地取得時程來安排。