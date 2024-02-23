快訊

中職／台式應援躍上大聯盟官網！「啦啦隊女孩如充電線帶來能量」

可以買了！Sony證實PS VR2要支援PC電腦遊戲 推出1年拚當超強頭戴裝置

影／清境奔羊節湧進3000遊客 興奮爭看綿羊寶寶逛大街

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供

清境農場奔羊節今年由113頭柯麗黛綿羊組成的綿羊大軍，上午與遊客一同從青青草原南端票口出發，沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，在3000多名遊客興奮陪走下，在歡笑聲此起彼落聲中，走完約2公里的路程，揭開今年奔羊節的序幕。

清境農場指出，今年是農場63周年場慶，而奔羊節活動是南投清境地區經典活動，讓綿羊們可以盡責地扮演山道綿羊的角色，不僅提供遊客體驗高山牧場風情，每年此時正值櫻、梅花等百花盛開時期，每天吸引數千遊客上山，青青草原正是一片粉紅花海的最佳時機，還有夜間限定「高山賞星趣」優惠活動，可透過專業解說帶遊客夜探青青草原，探尋星空的奧秘。

張姓旅客表示，清境農場因具歐洲風光之美，而素有「小瑞士」之稱，常趁著天氣晴朗，帶家人一同來清境農場走春踏青，今天正好遇上綿羊大軍的奔羊節活動，能夠在高山牧區看到一大群綿羊奔跑衝刺，不只型態可愛，更是療癒身心的最好方式，讓自己也不由自主地跟著跑起來，親身參與這項有趣的活動。

清境農場表示，上午配合奔羊活動實施長達40分鐘的交通疏導，沿線設置公告牌，提醒民眾避開活動地點及時段，順利舉辦最著名的奔羊開場儀式，羊寶寶們最終回到清境國民賓館前廣場，與OPEN家族、草原聯盟與大家見面同樂。奔羊節活動網頁：http://gosheep.chingjing.com.tw/，清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/ 。

清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供

清境農場 牧場 綿羊

延伸閱讀

清境農場2月23日奔羊節 台14甲線國民賓館路段管制

駕駛開車驚見「攔路虎」牠一回頭瞬間被萌翻！網曝罕見品種：脾氣溫順如綿羊

阿金從小在牧場長大！被一堆綿羊當同類爆舔毫不在意 萬人笑翻：披著羊皮的狗

影／23歲騎士夜衝合歡山恍神撞護欄 人墜百公尺山谷...車自己跑了

相關新聞

影／清境奔羊節湧進3000遊客 興奮爭看綿羊寶寶逛大街

清境農場奔羊節今年由113頭柯麗黛綿羊組成的綿羊大軍，上午與遊客一同從青青草原南端票口出發，沿台14甲線一同奔向清境國民...

梨山封茶藏富品茗會明登場 新社一探立體香水櫻瀑布

春天到，櫻花陸續綻放，和平區公所明在福壽山農場千櫻園舉辦「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」，可穿著漢服粉墨變裝，享受櫻吹雪品...

彰化推廣路邊停車收費 店家反對

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府...

溪頭露營區228重開放 初期50帳

暫停營運兩年的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，進行全面環境設施改善後，將原本帳位尺寸較小的問題，...

盧秀燕、蔣萬安賞燈 強調合作不競爭

台北市長蔣萬安昨天由台中市長盧秀燕陪同參觀「中台灣元宵燈會」，對於藍營這兩大政治明星同台，政界解讀二人「先合作、再競爭」...

邀蔣萬安賞「中台灣燈會」 盧秀燕讚他聲量高且不用錢

台中市長盧秀燕邀請台北市長蔣萬安到台中「共賞花燈」，表示「中台灣元宵燈會」7天來已破200萬人，邀請蔣市長再來衝一波行銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。