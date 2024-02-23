影／清境奔羊節湧進3000遊客 興奮爭看綿羊寶寶逛大街
清境農場奔羊節今年由113頭柯麗黛綿羊組成的綿羊大軍，上午與遊客一同從青青草原南端票口出發，沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，在3000多名遊客興奮陪走下，在歡笑聲此起彼落聲中，走完約2公里的路程，揭開今年奔羊節的序幕。
清境農場指出，今年是農場63周年場慶，而奔羊節活動是南投清境地區經典活動，讓綿羊們可以盡責地扮演山道綿羊的角色，不僅提供遊客體驗高山牧場風情，每年此時正值櫻、梅花等百花盛開時期，每天吸引數千遊客上山，青青草原正是一片粉紅花海的最佳時機，還有夜間限定「高山賞星趣」優惠活動，可透過專業解說帶遊客夜探青青草原，探尋星空的奧秘。
張姓旅客表示，清境農場因具歐洲風光之美，而素有「小瑞士」之稱，常趁著天氣晴朗，帶家人一同來清境農場走春踏青，今天正好遇上綿羊大軍的奔羊節活動，能夠在高山牧區看到一大群綿羊奔跑衝刺，不只型態可愛，更是療癒身心的最好方式，讓自己也不由自主地跟著跑起來，親身參與這項有趣的活動。
清境農場表示，上午配合奔羊活動實施長達40分鐘的交通疏導，沿線設置公告牌，提醒民眾避開活動地點及時段，順利舉辦最著名的奔羊開場儀式，羊寶寶們最終回到清境國民賓館前廣場，與OPEN家族、草原聯盟與大家見面同樂。奔羊節活動網頁：http://gosheep.chingjing.com.tw/，清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/ 。
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