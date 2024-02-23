彰化推廣路邊停車收費 店家反對

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府目前也與其他公所溝通希望能跟進，改善停車需求。實施路邊停車收費最大阻力來自店家的反對，讓各公所都得小心翼翼，加強溝通。

彰化縣目前已有彰化、員林、鹿港、北斗及和美等市鎮設置路邊收費停車格，面對停車需求愈來愈大，縣政府希望在八大生活圈都實施路邊停車收費，曾請溪湖鎮及田中鎮公所評估是否跟進；至於彰化縣立體育場周邊的健興路現有路邊停車格，教育處研擬採取收費，改善長期被占用停車問題。

店家反對路邊停車收費，主要是認為會影響出入及限制停車使用。彰化市目前約有1100格停車格，停車需求最高的民族路、曉陽路等，原本已畫設的收費停車格，多數都被塗銷改為機車停車格，公所曾評估擴大在辭修路及寶山路等路段實施路邊停車收費，但仍未實現。

彰化市長林世賢說，實施路邊停車收費確實會遭部分店家反對，但也因為停車收費可提高停車轉換率，反而對生意有幫助，因此是否擴大路邊停車收費必須要多溝通，並依現況做通盤解決。

縣議員莊陞漢說，有停車需求的路段，確有必要評估擴大實施收費，但曉陽路、民族路及大埔路等是以小吃及名產店為主，機車停車位反而才更有需要。更重要的是，公部門有必要廣設路外停車場，並鼓勵民間投入經營，才能改善停車問題。