盧秀燕、蔣萬安賞燈 強調合作不競爭

台北市長蔣萬安昨天由台中市長盧秀燕陪同參觀「中台灣元宵燈會」，對於藍營這兩大政治明星同台，政界解讀二人「先合作、再競爭」，目標就是黨主席選舉。盧秀燕表示「大家想太多了」，她跟蔣從以前到以後，只會有合作、不會有競爭；蔣萬安則4度強調「只有合作」，不會是競爭。

盧秀燕提早15分鐘到燈會現場等待，蔣萬安到場後，盧秀燕主動上前熱情擁抱，還特地為蔣挑選粉色的「龍角」頭飾，兩政治明星同框即成了「粉絲見面會」，民眾爭相要求拍照，盧秀燕並親自解說中台灣燈會內容，蔣萬安驚嘆連連。

盧秀燕提到，台中是糕餅故鄉，不只將燈區打造成馬卡龍甜點特色、小提燈也是馬卡龍提燈，她也準備馬卡龍甜點送給蔣萬安；北市府則贈送多項北市燈會紀念品，禮尚往來。

盧秀燕說，中台灣燈會7天已破200萬人賞燈，要再衝一波行銷，蔣市長聲量很高，而且不要錢，免錢又可幫忙行銷，就邀請他來。

蔣萬安說，他聲量不高，他的三寶聲量比他還要高，希望有機會帶太太、3個孩子到台中，到展區走走逛逛，相信家人會非常喜歡。

國民黨市議員李中認為，盧、蔣兩人都是黨內政治明星，想要謀求大位的，一定要先競選國民黨主席，沒有謀求黨主席的人，沒有資格謀求大位，誰有謀取大位之心，必先謀求黨主席之位。

民進黨市議員周永鴻則說，明年就是國民黨選舉黨主席時刻，包含要決定各縣市長選舉提名，對2028年選舉尤其重要，所以先合作、再競爭，蔣、盧兩人第一目標就是黨主席。

對於政壇揣測，盧秀燕僅強調，大家想太多了，她跟蔣市長從以前到以後，只會有合作，永遠都會合作、繼續合作，不會有競爭。蔣萬安也強調，他們一定是只有合作，不會是競爭。