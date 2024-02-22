快訊

外資買超台股逾160億 買超榜首是這檔！前十名個股都有誰

獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

谷關親親魚泡腳池整修 轉型溫泉變冷泉

中央社／ 台中22日電

交通部觀光署參山國家風景區管理處在3月1日封閉溫泉公園泡腳池進行整修，將轉型為冷泉親親魚泡腳池，4月重新開放。想要享受溫泉泡腳的遊客，可到附近溫泉廣場。

參山處今天發布新聞稿，參山處長曹忠猷表示，谷關有兩處提供遊客免費使用的泡腳池，一個由區公所維管，溫泉的溫度較高。另一個是參山處梨山站維管的親親魚泡腳池，考量魚兒生存，泡腳池的泉水維持在攝氏30度左右，遊客可體驗親親魚吃腳皮的樂趣。

參山處為保護谷關觀光資源並節省能源，預計將谷關溫泉公園親親魚泡腳池，轉型為山冷泉親親魚泡腳池，不再耗費能源加熱。泡腳池整修期間，親親魚將先暫時放養到公園內的生態池。

參山處指出，目前最受歡迎的谷關溫泉公園泡腳池，因溫泉水供取問題以及長年需每日用電加熱，在不耗用溫泉水資源及能源前提下，將於今年3月1日起至3月底，進行泡腳池設施檢修，將目前加熱泉水改為在地山泉水供應。

冷泉 國家風景區 溫泉

延伸閱讀

油電比較吃香、轉型純電化先暫緩？Genesis有望推出品牌首款Hybrid車型

力促政府推動蛋雞產業轉型 動保團體與立委為健康點燈

建通上月每股淨損0.07元 逐步轉型

在家就能天天洗溫泉！溫泉結合淋浴濾芯 韓國品牌捲起樂活新體驗

相關新聞

蔣萬安、盧秀燕將共賞花燈 台北、台中花燈雙「龍」搶珠

台北市長蔣萬安今晚將參訪「中台灣元宵燈會」，與台中市長盧秀燕共遊賞花燈，相互交流燈會舉辦經驗。今年是龍年，北市「眾神保庇...

台中臨時會列食安報告 無黨籍議員盼不要再對立

台中市議會今召開程序委員會，決議臨時會將提出五項報告，民進黨議員陳淑華認為台糖梅花豬肉只有一盒被驗岀含西布特羅，市府應說...

彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

彰化縣70歲阿嬤「阿櫻」近來出現怪異舉動，會把自己三高慢性病藥藏起來以防被偷，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，家人懷疑其失智...

【重磅快評】加碼打盧秀燕 林佳龍忘了自己做過的事？

台中市中央公園社宅日前動土，市長盧秀燕致詞表示，台中市動工社宅邁入6千戶，中央預計在台中興建8千戶，但1戶都沒開工。綠營...

彰化縣擴大實施路邊停車收費有阻力 店家反對是主因

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府...

睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位

民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。