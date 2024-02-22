南投名間農路邊坡、路面舊損 縣府860萬經費改善
南投名間鄉仁和村、新街村、新民村等多處農路邊坡、擋土牆、路面等舊損須改善，縣長許淑華今天踏勘，核准9項近860萬工程經費，她說，盡快做好基礎建設，提升交通品質。
名間鄉部分農路年久失修、排水溝須加蓋、擋土牆破損，許淑華今天與國民黨立委游顥、國民黨南投縣議員林儒暘等人踏勘，核准9項共新台幣859萬9500元經費改善，許淑華說，這9件工程從35萬元到200多萬元不等，改善後使農產運輸更便利、居民進出更安全。
許淑華接受媒體聯訪表示，名間鄉是國內知名茶區，農產運輸非常重要，縣府接到許多民眾陳情，今天踏勘有許多鄉親到場表達心聲，縣府都會採納，除盡快做好地方基礎建設，有民眾提出增加消防栓，縣府將請消防局後續會勘評估，加強守護民眾生命財產安全。
縣府工務處指出，仁和村內灣農路上邊坡擋土牆過低，降雨常土石崩落，將新設擋土牆；田仔村田仔巷排水溝將加蓋；新光村新光段995地號1處擋土牆破損將重新施作；大坑村武東巷、三崙村內寮巷、新街村彰南路360巷、名山路二段233巷等路面重新鋪設。
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