快訊

外資買超台股逾160億 買超榜首是這檔！前十名個股都有誰

獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

南投名間農路邊坡、路面舊損 縣府860萬經費改善

中央社／ 南投縣22日電

南投名間鄉仁和村、新街村、新民村等多處農路邊坡、擋土牆、路面等舊損須改善，縣長許淑華今天踏勘，核准9項近860萬工程經費，她說，盡快做好基礎建設，提升交通品質。

名間鄉部分農路年久失修、排水溝須加蓋、擋土牆破損，許淑華今天與國民黨立委游顥、國民黨南投縣議員林儒暘等人踏勘，核准9項共新台幣859萬9500元經費改善，許淑華說，這9件工程從35萬元到200多萬元不等，改善後使農產運輸更便利、居民進出更安全。

許淑華接受媒體聯訪表示，名間鄉是國內知名茶區，農產運輸非常重要，縣府接到許多民眾陳情，今天踏勘有許多鄉親到場表達心聲，縣府都會採納，除盡快做好地方基礎建設，有民眾提出增加消防栓，縣府將請消防局後續會勘評估，加強守護民眾生命財產安全。

縣府工務處指出，仁和村內灣農路上邊坡擋土牆過低，降雨常土石崩落，將新設擋土牆；田仔村田仔巷排水溝將加蓋；新光村新光段995地號1處擋土牆破損將重新施作；大坑村武東巷、三崙村內寮巷、新街村彰南路360巷、名山路二段233巷等路面重新鋪設。

排水溝 許淑華

延伸閱讀

南投縣新春團拜 許淑華：縣政加快腳步執行

基市府、NET爭議 北市議員許淑華也發聲引基市府逐條回應

許淑華控違法點交東岸商場 基市：履行契約條款

市民要謝國樑交代商場爭議 許淑華：全被封鎖+刪除

相關新聞

蔣萬安、盧秀燕將共賞花燈 台北、台中花燈雙「龍」搶珠

台北市長蔣萬安今晚將參訪「中台灣元宵燈會」，與台中市長盧秀燕共遊賞花燈，相互交流燈會舉辦經驗。今年是龍年，北市「眾神保庇...

台中臨時會列食安報告 無黨籍議員盼不要再對立

台中市議會今召開程序委員會，決議臨時會將提出五項報告，民進黨議員陳淑華認為台糖梅花豬肉只有一盒被驗岀含西布特羅，市府應說...

彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

彰化縣70歲阿嬤「阿櫻」近來出現怪異舉動，會把自己三高慢性病藥藏起來以防被偷，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，家人懷疑其失智...

【重磅快評】加碼打盧秀燕 林佳龍忘了自己做過的事？

台中市中央公園社宅日前動土，市長盧秀燕致詞表示，台中市動工社宅邁入6千戶，中央預計在台中興建8千戶，但1戶都沒開工。綠營...

彰化縣擴大實施路邊停車收費有阻力 店家反對是主因

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府...

睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位

民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。