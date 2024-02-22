快訊

外資買超台股逾160億 買超榜首是這檔！前十名個股都有誰

獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

彰化多多龍提燈增2色 橘色親子、紫色SUP曝光

中央社／ 彰化縣22日電

彰化縣政府推出多多龍提燈受歡迎，許多民眾反映沒拿到，縣府今天再宣布2月28日及3月2日將分別發送橘色親子多多龍及紫色SUP（立式划槳）多多龍等色違版提燈。

彰化縣城市暨觀光發展處今天發新聞稿表示，縣府在「2024月影燈季活動」期間發送多多龍小提燈，深受民眾喜愛，同時也行銷彰化景點，帶動觀光。由於燈會期間許多民眾反映沒有拿到多多龍小提燈，為感謝大家的支持，預計在3月3日月影燈季活動結束前，再推出2種色違版提燈。

縣府配合「大佛綠地森呼吸」活動，2月28日將在八卦山自然生態園區圓形廣場發送1000個橘色親子多多龍；3月2日「嬉濱海豚公園」啟用活動，會發送紫色SUP多多龍。同時，2月24日的月影燈季「歡樂慶元宵猜燈謎」活動也會置入多多龍小提燈，希望讓今年的月影燈季畫上完美句點。

元宵 燈會 親子

延伸閱讀

西螺福興宮特製聯名款龍年提燈 免費送還幫你做公益

彰化農耕機具掉落土堆小心被罰 縣府開出5罰單

忠信學校元宵竹市走街邁入23年 沿街將發送8888盞提燈

現代「寶寶龍」、古代「神龍小提燈」 元宵提燈各有所好

相關新聞

蔣萬安、盧秀燕將共賞花燈 台北、台中花燈雙「龍」搶珠

台北市長蔣萬安今晚將參訪「中台灣元宵燈會」，與台中市長盧秀燕共遊賞花燈，相互交流燈會舉辦經驗。今年是龍年，北市「眾神保庇...

台中臨時會列食安報告 無黨籍議員盼不要再對立

台中市議會今召開程序委員會，決議臨時會將提出五項報告，民進黨議員陳淑華認為台糖梅花豬肉只有一盒被驗岀含西布特羅，市府應說...

彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

彰化縣70歲阿嬤「阿櫻」近來出現怪異舉動，會把自己三高慢性病藥藏起來以防被偷，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，家人懷疑其失智...

【重磅快評】加碼打盧秀燕 林佳龍忘了自己做過的事？

台中市中央公園社宅日前動土，市長盧秀燕致詞表示，台中市動工社宅邁入6千戶，中央預計在台中興建8千戶，但1戶都沒開工。綠營...

彰化縣擴大實施路邊停車收費有阻力 店家反對是主因

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府...

睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位

民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。