彰化多多龍提燈增2色 橘色親子、紫色SUP曝光
彰化縣政府推出多多龍提燈受歡迎，許多民眾反映沒拿到，縣府今天再宣布2月28日及3月2日將分別發送橘色親子多多龍及紫色SUP（立式划槳）多多龍等色違版提燈。
彰化縣城市暨觀光發展處今天發新聞稿表示，縣府在「2024月影燈季活動」期間發送多多龍小提燈，深受民眾喜愛，同時也行銷彰化景點，帶動觀光。由於燈會期間許多民眾反映沒有拿到多多龍小提燈，為感謝大家的支持，預計在3月3日月影燈季活動結束前，再推出2種色違版提燈。
縣府配合「大佛綠地森呼吸」活動，2月28日將在八卦山自然生態園區圓形廣場發送1000個橘色親子多多龍；3月2日「嬉濱海豚公園」啟用活動，會發送紫色SUP多多龍。同時，2月24日的月影燈季「歡樂慶元宵猜燈謎」活動也會置入多多龍小提燈，希望讓今年的月影燈季畫上完美句點。
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