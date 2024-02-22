快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
家醫科主任廖曜磐（圖後）表示，可以讓家中長輩在卸下心防下進行檢查，如果確定是失智，後續即可取得更完整的福利及醫療服務。示意圖／彰化醫院提供
家醫科主任廖曜磐（圖後）表示，可以讓家中長輩在卸下心防下進行檢查，如果確定是失智，後續即可取得更完整的福利及醫療服務。示意圖／彰化醫院提供

彰化縣70歲阿嬤「阿櫻」近來出現怪異舉動，會把自己三高慢性病藥藏起來以防被偷，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，家人懷疑其失智，但阿嬤拒絕去醫院檢查，衛福部彰化醫院失智共照個管師協助與醫師「合演一齣戲」，才把阿嬤哄去完成失智鑑定，讓後續治療可以順利進行。

阿櫻阿嬤原本就有糖尿病、高血壓及高血脂三高疾病，家人說，近1年來阿嬤不僅常忘記家常菜的烹飪方式，糖、鹽調味會弄錯，醋會當成醬油，清蒸魚弄成鹹魚，連貓都不吃。

她還會疑心別人要偷她東西，甚至把慢性病藥藏起來，讓家人很困擾，都搞不清楚她的藥到底有沒有按時吃；還懷疑阿公外遇，阻止阿公用手機，後來乾脆把阿公的手機藏起來。

彰化醫院失智共照中心個管師江淑娟說，阿嬤狀況日益嚴重，造成丈夫和家人生活上的壓力，家人雖懷疑她失智，但她卻不認為自己需要到神經內科或精神科看診，拒絕做失智檢測。

幸好個管師發現，阿嬤三高的藥是長期由家醫科主任廖曜磐開出，他們決定尋求廖主任合作，在阿嬤例行到家醫科看診時，以追蹤身體狀況為由，巧妙推薦阿嬤到神經內科看診並進行檢查，阿嬤基於對廖主任的信任，欣然同意，個管師全程陪伴，順利完成所有失智的相關檢查，確定是失智症，目前已定時服藥追蹤。

廖曜磐說，失智患者常會抗拒就醫，可由患者信任的醫師轉介看診，讓患者卸下心防，達成不延誤病情，並可取得後續較完整的福利及醫療服務。

彰化醫院長照管理組長張文瀞說，面對疑似失智的長輩抗拒就醫時，可以找長輩熟悉、信任的親友或信任的權威，例如事先與醫師溝通，請醫師配合「情境演出」，讓長輩在自尊心不受打擊下，自然的被安排診療檢查，因檢查出失智，後續也能取得身障手冊、減稅及診療優免等，更可以申請喘息服務及居家服務，也減輕家人身心負擔。

失智症 醫師 長照

延伸閱讀

彰化農耕機具掉落土堆小心被罰 縣府開出5罰單

彰化台電人員遭電弧灼傷 急救恢復心跳、意識仍不清

嘉義老翁一地二賣辯稱失智…買方不甘提告 法院判應履行契約

一週排便不到「這次數」失智風險高1.8倍 便祕不只是腸道問題！醫：死亡從大腸開始

相關新聞

彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

彰化縣70歲阿嬤「阿櫻」近來出現怪異舉動，會把自己三高慢性病藥藏起來以防被偷，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，家人懷疑其失智...

【重磅快評】加碼打盧秀燕 林佳龍忘了自己做過的事？

台中市中央公園社宅日前動土，市長盧秀燕致詞表示，台中市動工社宅邁入6千戶，中央預計在台中興建8千戶，但1戶都沒開工。綠營...

彰化縣擴大實施路邊停車收費有阻力 店家反對是主因

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府...

睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位

民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊...

「台中通」跨足南投 數位平台實現中台灣區域治理

台中市數位治理局與南投縣政府合作，舉辦「台中通」特約商店招募會，多家南投知名店家出席力挺。台中市數位局林谷隆說，台中通A...

台中通下載逾237萬次 攜手南投縣府拓展特約商店

台中市政府推出的台中通APP下載量逾237萬次，台中市數位治理局今天宣布，將與南投縣政府合作，招募特約商店，讓中投兩地民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。