彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

彰化縣70歲阿嬤「阿櫻」近來出現怪異舉動，會把自己三高慢性病藥藏起來以防被偷，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，家人懷疑其失智，但阿嬤拒絕去醫院檢查，衛福部彰化醫院失智共照個管師協助與醫師「合演一齣戲」，才把阿嬤哄去完成失智鑑定，讓後續治療可以順利進行。

阿櫻阿嬤原本就有糖尿病、高血壓及高血脂三高疾病，家人說，近1年來阿嬤不僅常忘記家常菜的烹飪方式，糖、鹽調味會弄錯，醋會當成醬油，清蒸魚弄成鹹魚，連貓都不吃。

她還會疑心別人要偷她東西，甚至把慢性病藥藏起來，讓家人很困擾，都搞不清楚她的藥到底有沒有按時吃；還懷疑阿公外遇，阻止阿公用手機，後來乾脆把阿公的手機藏起來。

彰化醫院失智共照中心個管師江淑娟說，阿嬤狀況日益嚴重，造成丈夫和家人生活上的壓力，家人雖懷疑她失智，但她卻不認為自己需要到神經內科或精神科看診，拒絕做失智檢測。

幸好個管師發現，阿嬤三高的藥是長期由家醫科主任廖曜磐開出，他們決定尋求廖主任合作，在阿嬤例行到家醫科看診時，以追蹤身體狀況為由，巧妙推薦阿嬤到神經內科看診並進行檢查，阿嬤基於對廖主任的信任，欣然同意，個管師全程陪伴，順利完成所有失智的相關檢查，確定是失智症，目前已定時服藥追蹤。

廖曜磐說，失智患者常會抗拒就醫，可由患者信任的醫師轉介看診，讓患者卸下心防，達成不延誤病情，並可取得後續較完整的福利及醫療服務。

彰化醫院長照管理組長張文瀞說，面對疑似失智的長輩抗拒就醫時，可以找長輩熟悉、信任的親友或信任的權威，例如事先與醫師溝通，請醫師配合「情境演出」，讓長輩在自尊心不受打擊下，自然的被安排診療檢查，因檢查出失智，後續也能取得身障手冊、減稅及診療優免等，更可以申請喘息服務及居家服務，也減輕家人身心負擔。