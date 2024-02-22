快訊

高雄2線3星警官從警35年罹胰臟癌驟逝 妻無法領半餉「關鍵原因曝」

藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因

「以馬體」貼文狂夾雜表符掀風潮？網笑比晶晶體還煩：根本Emoji暴發戶

彰化農耕機具掉落土堆小心被罰 縣府開出5罰單

中央社／ 彰化縣22日電

彰化為農業大縣，適逢春耕農忙，不少大型農業機具沿路掉落土堆影響交通安全，縣府統計111年7月取締至今開出5張罰單，最高可罰新台幣6000元，未改善可按日連續罰。

彰化縣政府從111年7月7日起實施「彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查取締小組執行作業要點」，由縣府與各鄉鎮市公所分別組成稽查取締小組，在各期作間至各鄉鎮市田區巡查，維護道路清潔及行車安全，避免交通意外發生。

彰化縣環保局人員接受中央社記者訪問時指出，啟動取締至今，平均1年20多件檢舉案，集中於春耕時期。不過，接獲檢舉派員到場，往往機具已不在原地，目前開出5張罰單，呼籲農友、代耕業者發揮公德心，務必掛號牌並清潔後再上路，以避免泥土散落道路，造成民眾摔車。

農業處表示，駕駛農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機及狼尾草收穫機等，須申請農業機械使用證，並應同時申領農機號牌。如未懸掛號牌，發生意外可依道路交通管理處罰條例處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並視同拼裝車沒入車輛。

農耕機邊開邊掉土堆，污染地面，可依廢棄物清理法處行為人1200元以上、6000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

罰單

延伸閱讀

彰化台電人員遭電弧灼傷 急救恢復心跳、意識仍不清

新冠當成小感冒延誤就醫 彰化壯年男子裝葉克膜救回一命

彰化果菜市場擴建停車及冷鏈設施 預定年底前完工

影／彰化小客車撞救護車翻落水溝 4人受傷影像曝光

相關新聞

睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位

民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊...

「台中通」跨足南投 數位平台實現中台灣區域治理

台中市數位治理局與南投縣政府合作，舉辦「台中通」特約商店招募會，多家南投知名店家出席力挺。台中市數位局林谷隆說，台中通A...

台中通下載逾237萬次 攜手南投縣府拓展特約商店

台中市政府推出的台中通APP下載量逾237萬次，台中市數位治理局今天宣布，將與南投縣政府合作，招募特約商店，讓中投兩地民...

南投慶元宵 紫南宮吃丁酒、受天宮擔米糕桃祝壽

竹山紫南宮「吃丁酒」、松柏嶺受天宮「上元米糕桃」是南投縣元宵節重要民俗活動，受天宮24日將恢復舉辦擔米糕桃祝壽活動，紫南...

影／把握228假期 台中高山、平地掀粉紅熱潮 住房率「心花開」

台中知名賞櫻景點武陵農場上萬株櫻花進入盛花期，微風吹撫「櫻吹雪」浪漫落地，花期到3月中旬；福壽山農場千櫻園綻放，花況佳可...

中小學數位學生證 彰化全面啟用

彰化縣今年寒假後，在全縣212所中小學全面啟用數位學生證，昨天在永靖國小圖書館舉行啟用儀式時，縣長王惠美表示，數位學生證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。