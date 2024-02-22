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「台中通」跨足南投 數位平台實現中台灣區域治理
台中市數位治理局與南投縣政府合作，舉辦「台中通」特約商店招募會，多家南投知名店家出席力挺。台中市數位局林谷隆說，台中通APP從去年升級上架服務，已突破237萬次下載量，成為台中市民愛用的數位平台，藉由此次與南投合作，讓南投民眾也能透過下載APP享優惠與便利數位生活，嘉惠中部鄉親。
南投縣計畫處長邱紹偉說，台中市數位局把南投境內的店家納入台中通APP的特約商店，增加南投店家曝光度，也吸引更多人到南投消費，期待能為南投店家帶來更多收益，南投縣政府會協助推廣，讓合作成功經驗擴展到中部其他縣市。
林谷隆表示，數位市民平台「台中通」APP從升級上架以來，下載已突破237萬次，會員也突破145萬，許多外縣市民眾對台中通並不陌生，為拓展台中通特約商店的適用範圍，首站推廣就選擇南投，實踐中台灣區域治理。
「台中通」整合各項數位便民服務，主要涵蓋四大類，包括「線上申辦、支付繳費、好康優惠、超夯活動」只要註冊會員就能享受服務，特別台中、南投兩地民眾交流頻繁，就學、就業、居住生活已成共同生活圈。
南投市長張嘉哲說，台中通會員數相當多，能協助店家導客及曝光，台中通特約店家對外招募第一站就來到南投市，不只平台上架免費用，還能透過APP幫助店家曝光，就能協助南投店家拓展客源，讓南投及台中雙方互惠互利，帶動南投市商機。
台中通今年持續與各大品牌店家簽訂消費優惠，持續拓展特約商店範圍，打破地域限制，並透過APP讓使用者享優惠，達成共同行銷目標，有興趣參與的店家可線上報名（https://gov.tw/dPs）加入優惠共享的行列。
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