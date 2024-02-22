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台中通下載逾237萬次 攜手南投縣府拓展特約商店

中央社／ 台中22日電
台中市政府推出的台中通APP下載量逾237萬次。圖／翻攝自「台中通暨購物節APP」
台中市政府推出的台中通APP下載量逾237萬次。圖／翻攝自「台中通暨購物節APP」

台中市政府推出的台中通APP下載量逾237萬次，台中市數位治理局今天宣布，將與南投縣政府合作，招募特約商店，讓中投兩地民眾透過下載APP，享優惠與便利數位生活。

為了拓展台中通APP使用範圍，台中市數位治理局與南投縣政府攜手合作於21日合辦台中通特約商店招募會，現場近百間南投知名店家出席力挺。

台中市數位治理局長林谷隆表示，數位市民平台「台中通」APP從升級上架以來，下載次數突破237萬次，台中通會員也突破145萬，因此許多外縣市民眾對台中通APP其實不陌生，為拓展台中通特約商店的適用範圍，首站推廣就選擇南投，實踐中台灣區域治理。

林谷隆說明，台中通APP整合各項數位便民服務，主要涵蓋4大類，包括「線上申辦、支付繳費、好康優惠、超夯活動」只要註冊會員就能享受服務，特別台中、南投兩地民眾交流頻繁，就學、就業、居住生活已成共同生活圈。

南投縣政府計畫處長邱紹偉表示，今年台中市數位局特別把南投境內的店家納入台中通APP的特約商店，大家非常歡迎與期待，不僅增加店家的曝光度，也能吸引更多人到南投消費，更期待協助在地店家帶來更多助益，南投縣府努力推廣到中台灣。

南投市長張嘉哲則指出，台中通已有145萬的會員數，有效協助店家推廣及曝光，非常高興台中通特約店家對外招募第一站就來到南投市，不只平台上架免費，還能透過APP幫助店家曝光，除能協助南投店家拓展客源，讓南投及台中雙方互惠互利，也能帶動南投市店家商機。

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