南投慶元宵 紫南宮吃丁酒、受天宮擔米糕桃祝壽

竹山紫南宮「吃丁酒」、松柏嶺受天宮「上元米糕桃」是南投縣元宵節重要民俗活動，受天宮24日將恢復舉辦擔米糕桃祝壽活動，紫南宮25日將發送12萬人份丁酒料理包供信眾領取。

松柏嶺受天宮今天舉辦記者會表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，睽違3年的「擔桃」活動今年重新辦理，開放1小時即有300人報名，24日元宵節當天從第一停車場出發，讓信眾體驗古早「擔米糕桃祝壽」風情，以扁擔扛米糕桃徒步進廟為天官大帝祝壽。

松柏嶺受天宮表示，受天宮轄境自古即有農曆正月十五「擔米糕桃」祝壽習俗，隔天「分桃」給信眾吃平安，今年8888台斤主桃將在元宵節下午由受天宮主委陳登岳偕同南投縣政府來賓揭桃祝壽，並發送6台兩米糕給信眾，晚間還有元宵晚會，有冰箱、手機等摸彩品。

另外，農曆正月十六「吃丁酒」是竹山紫南宮盛事，往年動員大批人力現場大鍋煮雞酒，香氣四溢動輒吸引數萬人專程來品嚐，但近年為防疫改為發料理包給信眾拿回家吃，紫南宮今天表示，今年準備6萬包，每包2人份，25日上午9時在紫南宮水濂瀑布前停車場發送。

竹山紫南宮表示，早年農村社會，居民家中前一年有添丁者，農曆正月十五要以閹雞祭拜，若生女就用豬頭皮、豬肉塊，廟方隔天將這些祭品統一處理，豬肉連同雞肉烹煮供附近居民享用，之後便以紫南宮為中心形成「吃丁酒」習俗，獲登錄民俗類文化資產。