電動公車成本貴 台中1家倒閉1家退出

台中市5個月倒了四方電巴客運，捷順電巴也因經營不善，退出台中市場。其他業者說，電動車電池成本高、每年衰退5%，同樣的營運期電車成本是油車的4倍。市府補助也入不敷出，最後走上結束營運之路。

熟悉公車營運人士指出，四方電巴與捷順電巴，兩家公司背後都是電動車的車商，多年前，大型電巴賣不出去，車商乾脆組客運公司，陸續進入台中客運市場。

交通部的政策2030年要有1萬輛市區電動巴士，減碳零排優先，各縣市政府必須配合。但業者指出，電動車電池成本很高，製造商不同，平均500萬元，甚至更高，第一年衰退率達5到8%，跑個3、5年可能衰退30%，電動車必須保持25%的殘餘電量，用到5年後，電池可用量剩45%，幾乎都要換新車。

另外電巴每一輛成本大約1000萬元，是油車的一倍，電巴幾乎都要有油車備用，購車及維護成本相當高，市政府的補助根本無法彌補虧損。

業者說，四方與捷順兩家公司成立時，高薪搶司機，每個月多出2到3萬元，但市府採取里程加上人次補助，兩家業者跑偏遠路線里程數才會多，符合電動車營運需求，但長期營運下來，即使有補助款也入不敷出，只好結束營業。

業者抱怨，如果要爭取中央補助，購車的對象需符合完全自製率，目前全台只有兩家，選擇性低，且車價高；另外要找停車場，必須考慮郊區租金便宜，但來回空駛率高，都是營運成本；另外充電設備也不是每一家都可使用，充電不方便，造成公車時常在路上停擺。

業者表示，並不是唱衰減碳政策，但電動車營運存在實際的困難，到底要提供穩定的服務，還是減排？有關業者生存，希望政府重新盤點政策。