南投竹山將有寵物公園了 縣長許淑華指示盡快興建完工

繼草屯寵物公園後，南投縣長許淑華今天前往竹山鎮現勘正在施設的竹夢親子共融公園，表示公園旁的縣府用地，將規畫新建寵物健康運動公園，希望未來能多預留休憩綠地，結合2400坪寵物公園的興建，提供民眾更多面向的遊憩空間。

縣長許淑華說，竹山竹夢親子共融公園目前占地約1公頃，預計4月底可完工，周邊更有青年住宅的開發規畫，將成為適合年輕人的宜居處所，考量到現代人喜歡養寵物，所以規畫之初，便將利用親子公園旁的空地，留做興建寵物公園的空間，初步規畫用地約2400坪，將分成大型犬及小型犬的運動區，未來結合親子公園，將可提供全方位的遊憩公園。

南投縣政府並指出，2022年7月起，草屯寵物公園成為南投縣第一座的寵物公園，整體腹地約280坪，適合中小型犬來嬉鬧交朋友，位置在南投草屯鎮青少年活動中心後方，不僅有寬敞的停車場外，更有一大片草皮可以讓狗狗在此奔跑，周邊還有網球場、游泳池、兒童公園和台灣工藝文化園區等景點，不但成為人氣的南投一日遊景點，更得到地方的一致好評。