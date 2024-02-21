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中市推「台中領鮮」品牌 攜手超市行銷農產

中央社／ 台中21日電

台中市農業局攜手楓康超市推出「台中領鮮農產好物季」活動，在台中、新竹、南投、彰化等，4縣市30間楓康超市門市設置專區，銷售優質農特產品，推薦在地好味道給消費者。

台中市農業局發布新聞稿，今天在楓康超市台中青海店舉辦產品行銷記者會，搭配現場農產品嚐等促銷活動。

台中市農業局主秘陳柏宏表示，為行銷在地農業，市府今年推出「台中領鮮」農產品牌，導入品牌經營模式，結合多元行銷通路與資源，提升台中農產識別度及知名度。楓康超市協助推廣台中農特產品，藉此拓展銷售市場也響應地產地消理念。

陳柏宏指出，「台中領鮮」匯集台中市各區農會優質農產加工品，包括新社區農會的御椎茸禮盒、大甲區農會的紫香芋片、大安區農會的飛天豬肉鬆、霧峰區農會的益全香米、太平區農會的貴妃荔枝素燕窩及台中蜂華蜂蜜等，品項豐富多元。

楓康超市部協理林明圖表示，楓康超市長期支持在地農產，此次與台中市政府合作推出「台中領鮮 農產好物季」活動，產品不僅在實體店鋪展售，楓康超市LINE群組也會不定期推出團購優惠。

台中市 超市 農會

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