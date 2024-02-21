中市推「台中領鮮」品牌 攜手超市行銷農產
台中市農業局攜手楓康超市推出「台中領鮮農產好物季」活動，在台中、新竹、南投、彰化等，4縣市30間楓康超市門市設置專區，銷售優質農特產品，推薦在地好味道給消費者。
台中市農業局發布新聞稿，今天在楓康超市台中青海店舉辦產品行銷記者會，搭配現場農產品嚐等促銷活動。
台中市農業局主秘陳柏宏表示，為行銷在地農業，市府今年推出「台中領鮮」農產品牌，導入品牌經營模式，結合多元行銷通路與資源，提升台中農產識別度及知名度。楓康超市協助推廣台中農特產品，藉此拓展銷售市場也響應地產地消理念。
陳柏宏指出，「台中領鮮」匯集台中市各區農會優質農產加工品，包括新社區農會的御椎茸禮盒、大甲區農會的紫香芋片、大安區農會的飛天豬肉鬆、霧峰區農會的益全香米、太平區農會的貴妃荔枝素燕窩及台中蜂華蜂蜜等，品項豐富多元。
楓康超市部協理林明圖表示，楓康超市長期支持在地農產，此次與台中市政府合作推出「台中領鮮 農產好物季」活動，產品不僅在實體店鋪展售，楓康超市LINE群組也會不定期推出團購優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言