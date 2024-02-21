豐原國民兒童運動中心今上梁 力拚明年初驗收、暑假啟用

台中市豐原國民暨兒童運動中心今舉行上梁典禮，豐原國兒運規劃地上4層、地下3層，該區「豐富專案」有亞大附設醫院與托育、長照機構，預計明年動工，將帶動附近經濟商圈。建設局長陳大田指出，豐原國兒運預計明年初驗收，力拚暑假啟用，是親子運動、放風新去處。

今天上午，建設局長陳大田主持豐原國民暨兒童運動中心興建工程上梁典禮 ，立法院副院長江啟臣之妻劉姿玲、市議員張瀞分、邱愛珊、陳本添等人出席。陳大田指出，豐原國民暨兒童運動中心規劃地上4層，因應周邊未來停車需求，規劃地下3層停車場，提供200格汽車停車位、177格機車位。

陳大田指出，台中市「豐富專案」園區位於豐原區中正路與豐原大道口，此處為前往國一豐原交流道必經之路，豐原國民暨兒童運動中心2022年1月開工，預計明年初驗收，力拚暑假啟用。