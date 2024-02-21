彰化果菜市場擴建停車及冷鏈設施 預定年底前完工

營運已近40年的彰化果菜市場，為因應因應產銷、停車等需求，預定以9881萬餘元，擴建停車、卸貨及冷藏空間等設施，今天上午由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定今年年底完工。

王惠美表示，1985年營運的彰化果菜市場，緊臨高速公路、省道台19線及縣道142交會處，交通四通八達，近三年青果交易量由約3萬2000公噸成長近二倍到5萬6000公噸，交易總金額也從10.8億元成長近二倍到19.4億元，已成彰化縣最大的果菜批發中心。

王惠美說，彰化果菜市場隨著業務量越來越大，也相對擁擠，過去看到有停車場空間不足、卸貨區域少等問題，透過這次工程將冷鏈、停車、卸貨區等一併改善，相信對未來果菜市場的交易及進出將更加方便。

彰化果菜市場擴建工程所需經費達9881萬元，去年2月10日前農業部長陳吉仲視察時允諾補助6成，再由縣府補助1成，彰化果菜市場自籌3成，合力促成，預定年底完工。王惠美說，彰化果菜市場以前是三級市場，2023年已晉升為二級市場，期待完工後，再往一級市場邁進，帶動更大商機。

農業部農糧署代理署長蘇茂祥說，彰化果菜市場完工後，可一併改善果菜市場周邊交通問題，增建170餘坪冷鏈倉庫可提升農產品存放的品質。希望彰化果菜交易市場要做到物流、資訊流，每日交易量價格公開透明數位化，金流由合作社代收代付，這都是果菜市場努力的目標。

彰化果菜市場理事主席陳建宏感謝縣長王惠美、立委的協助與幫忙，中央、地方不分黨派，以及所有業者共同努力而來，讓果菜市場擴建工程可以實現，改善果菜市場停車、卸貨問題，以及增加冷鏈設備保持蔬果的新鮮，讓全國鄉親、彰化縣民能品嘗到優鮮的蔬果。