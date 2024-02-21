強化地上儲槽系統自主管理 台中環保局提醒業者準時完成申報

為防止貯存系統、加油站及地下儲槽系統因老舊、地震或人員管理不當等因素，造成儲油槽及管線油品洩漏汙染土壤及地下水品質，台中市環保局去年底前已完成700多家次事業單位現場法規符合度輔導及複查，環保局提醒，114年申報對象，小於1000公秉汽、柴油地上貯存系統及貯存容器，須在今年底前完成相關設施改善，並符合管理辦法，盼透過事業自主管理，避免汙染事件發生。

環保局指出，大里區一家事業單位，儲槽現場環境凌亂，無法直接且明確觀察到儲槽是否有洩漏情況，現場也無存放緊急應變器材，像是吸油棉、木屑等，經環保局輔導後，事業單位自行設置完成防溢堤，並將儲槽下方清空及放置木屑，以備不時之需，改善後不僅可直接目視儲槽現況，且便於每日巡檢，加強儲槽維護管理。

另外，109年一家公營事業單位因庫區內儲槽洩漏，經環境署及環保局稽查，發現土壤及地下水遭受汙染；其經環保局公告為土壤及地下水汙染控制場址，除違反環保法規罰鍰28.5萬元外，後續仍需花費1.52億執行整治。

環保局提醒，各事業單位應落實貯存系統管理，定期針對儲槽、管線或馬達等設備辦理檢點確認，預防因人為疏失或天然災害造成貯存物質洩漏。